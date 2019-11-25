Глава РУСАДА Юрий Ганус о решении WADA: «Изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории были тысячи! И вносили их люди с очень высокими полномочиями»
Гендиректор российского антидопингового агентства в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в интервью Максиму Шевченко и Тине Канделаки раскрыл подробности громкого антидопингового скандала, из-за которого Россия опять может не попасть на Олимпиаду
Глава РУСАДА Юрий Ганус о решении WADA: «У людей, вносящих неправильные данные в московскую лабораторию, очень серьезные полномочия»
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