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Николай Стариков: Если запретим Ротару выступать в России, мы ничем не будем отличаться от русофобской Украины
Николай Стариков и Дмитрий Делинский обсуждают главные темы дня.
Николай Стариков и Дмитрий Делинский - про шумиху вокруг выступления Софии Ротару в России, принципы разжигания гражданской войны на Украине и про предложение Жириновского разрешить более свободное владение оружием
Николай Стариков: Если запретим Ротару выступать в России, мы ничем не будем отличаться от русофобской Украины
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