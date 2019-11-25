2019-11-25T17:32:32+03:00
По сути дела. Николай Стариков
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Николай СТАРИКОВДмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Николай Стариков: Если запретим Ротару выступать в России, мы ничем не будем отличаться от русофобской Украины

Николай Стариков и Дмитрий Делинский обсуждают главные темы дня.Николай Стариков и Дмитрий Делинский обсуждают главные темы дня.

Николай Стариков и Дмитрий Делинский - про шумиху вокруг выступления Софии Ротару в России, принципы разжигания гражданской войны на Украине и про предложение Жириновского разрешить более свободное владение оружием

Николай Стариков: Если запретим Ротару выступать в России, мы ничем не будем отличаться от русофобской Украины

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