СЕГОДНЯ 04:46 2019-11-26T13:10:23+03:00

Когда работа по привлечению инвестиций скажется на качестве жизни людей? 00:00 00:00

А.Челышев:

- Здравствуйте, друзья. Мы начинаем цикл программ, посвященных Дальнему Востоку России. Новейшая история дальневосточного региона началась в 2013 году, когда правительство по поручению Президента утвердило государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона». Владимир Владимирович Путин объявил подъем Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. В наших программах мы расскажем о том, как создаваемые на Дальнем Востоке привлекательные условия для бизнеса и инвестиций отражаются на повышении качества жизни дальневосточников, об опережающем развитии социальной сферы, культуры и науки на Дальнем Востоке, и о многом другом.

С инвестиций мы и начнём! Каждый год по указу президента России проводится Восточный экономический форум. Созданы институты развития Дальнего Востока. Одним из таких институтов стало агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций. Сегодня у нас в гостях генеральный директор агентства Леонид Петухов.

Главный вопрос, который волнует всех дальневосточников – когда работа по привлечению инвестиций скажется на бытовом комфорте людей? На качестве жизни.

Л.Петухов:

- Очень хороший, самый главный вопрос. Есть два пути. Как мы знаем, очень часто большие стройки, акционеры привозят подрядчиков не из Дальнего Востока. И это их право. Мы обычно не вмешиваемся как часть госструктуры в договоренности коммерческих структур друг с другом. Но это выглядит своеобразно, когда на стройку приезжают, допустим, турецкая известная компания с турецкими рабочими. Это не очень хорошо воспринимается населением, по нашей информации. Что мы делаем, чтобы это было не так? По сути, делаем три простые вещи. Сделать так, чтобы максимальное количество налогов платилось в регион. Это работа губернатора. У него достаточно много рычагов сделать так, чтобы подрядчик максимально благоприятно относился к среде, в которой он работает.

Второе. Стимулировать максимальное развитие инфраструктуры. Для этого есть не только инвестиции, но это единая субсидия, которую Юрий Петрович Трутнер целенаправленно каждый год выдает именно на объекты социальной инфраструктуры.

А третье – это то, что стараюсь делать лично я на своем фронте – это делать те проекты, которые влияют на жизнь людей. Помимо медицины, моя вторая любимая отрасль – это сельское хозяйство. Это такие проекты, которые вовлекают много сельского населения. И это очень правильно. Проекты меняют образ жизни и качество жизни людей на селе. Это хорошо, когда у человека есть работа. Если это современная ферма, то это работа не только у одного члена семьи, как часто бывает в высокотехнологичных компаниях, но это и работа у его детей, у его жены. И возникновение целой эко-системы. По этому направлению мы по поручению президента ведем инвентаризацию земли на Дальнем Востоке. У нас много земли не засеяно. Особенно если сравнивать с соседними странами, это видно со спутниковых карт, потенциал у нас очень большой. Эту землю мы вводим в оборот, ставим на кадастровый учет, передаем инвесторам. Сегодня, в частности, я улетаю на переговоры с иностранными крупными инвесторами. И условия, которые мы ставим, это то, что помимо, когда они заходят в регион, они должны финансировать социальную инфраструктуру, а именно школы, клубы, детские сады.

А.Челышев:

- Перед Дальним Востоком стоит амбициозная цель – достигнуть темпов экономического роста в 6% в год. Как у ведущих развивающихся экономик стран Азиатско-тихоокеанского региона. Такую задачу на форуме поставил президент. Как это отразится на вашей задаче по привлечению инвестиций? На самом деле, это означает необходимость интенсифицировать работу по привлечению инвестиций, потому что экономический рост – это и есть привлечение инвестиций. Как планируете задачу решать?

Л.Петухов:

- К нас цифры, которыми мы оперируем, они говорят, что это более, чем достаточно реальный показатель. Как вы знаете, у нас с 17-го года более 33% всех инвестиций прямых, пришедших в РФ приходится на Дальний Восток. А по темпам прироста инвестиций в основной капитал мы на Дальнем Востоке опережаем даже Китай, не говоря о всей остальной части РФ.

А.Челышев:

- Расскажите о том, как идет работа по привлечению инвестиций. Сколько планируете привлечь, с какими итогами планируете закончить2019 год? И какие планы на следующий год?

Л.Петухов:

- У нас, как у института развития, есть очень четкие планы. Сейчас в работе у нас находится более 800 проектов с общей суммой инвестиций больше 9 триллионов рублей. По факту привлечено больше 3 триллионов рублей. Но когда я говорю о тех результатах, которые мы показываем, о которых отчитываемся, то мы говорим о конкретных проектах, которые уже запущены. Самое главное, по сути, которые меняют жизнь людей на Дальнем Востоке к лучшему. Это и есть основная задача.

А.Челышев:

- Как влияют инвестиции, которые привлекло агентство на развитие экономики всего Дальнего Востока? И непосредственно на повышение качества жизни? Хотелось бы услышать конкретные примеры.

Л.Петухов:

- С одной стороны, я, как руководитель организации, должен оптимизировать затраты. По сути, мы должны сфокусироваться на тех проектах, которые наиболее крупные. С другой стороны, часто бывает, что наиболее крупные проекты – это не те проекты, которые максимально меняют жизнь людей. Есть масса проектов в области туризма, медицины, здравоохранения, сельского хозяйства, которые, может, не столь масштабны с точки зрения объема инвестиций, но с точки зрения вовлеченных дальневосточников и изменения качества их жизни они гораздо более привлекательные. И мы находим баланс.

А.Челышев:

- Самые интересные и конкретные примеры – они всегда лучше показывают реальную картину и реальное положение вещей, нежели просто рассказы.

Л.Петухов:

- Для начала начал бы с медицины. Владимир Владимирович Путин на последнем Восточно-экономическом форуме поддержал наше предложение о создании дальневосточного медицинского кластера на острове Русский. Он будет создан по аналогии с тем кластером, который действует в Сколково. И у нас уже есть первые результаты. С одной стороны, есть якорные инвесторы, которые в течение последних трех лет очень хотят открыть свои клиники в России, в частности, клиника национального Пусанского университета, наши большие давние друзья, но с многими мы начали работать заранее. В частности, у нас есть две клиники, которые мы открыли, японские филиалы на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Клиника Хакуто, которая занимается реабилитацией. У них сначала было диагностическое отделение, потом реабилитация, открыли полтора года назад. Сейчас хотят открывать полноценную клинику в кластере.

Я с утра вернулся из командировки в Европу. Мы делали инвестиционные проекты в Швейцарии. И на полях этой поездки провели встречу с Всемирной организацией здравоохранения в Женеве. Работу, которую мы там начали, это то, как сделать так, чтобы те деньги, которые выделяются на медицину на Дальнем Востоке, были потрачены с учетом мирового накопленного опыта. В чем идея? С одной стороны, у нас Минздрав достаточно много внимания уделяет целенаправленному развитию медицины на Дальнем Востоке. По всем вопросам медицина и ее состояние – это один из топ-трех вещей, которые волнуют избирателей на Дальнем Востоке. В то же время регионы удаленные, специфические и медицина на Дальнем Востоке и на Камчатке, в частности, на Сахалине – это не то же самое, что медицина в пригороде Москвы и Московской области. Например, камчатская больница. Проект давным-давно анонсирован, многие годы о нем говорят, была попытка провести концессионный конкурс в том году. Камчадалы давно ждут эту больницу, финансирование значительное – порядка пятьсот миллионов долларов, и на примере этой больницы хотелось бы сделать проект, который будет отвечать современным требованиям в области медицины. Тем более, что есть очень большой интерес со стороны иностранных инвесторов. На Восточный экономический форум приезжал господин Моди как основной гость форума. Мы во многом как агентство помогали готовить экономическую программу визита. И один из инвесторов, который был в делегации, это владелец клиники «Меданта» - это самая крупная клиника Индии. И на следующей неделе я еду на переговоры об условиях сотрудничества, открытия такого рода клиники на Дальнем Востоке. Но акционер очень хочет открыть. После ВЭФа он остался, вы выделили своих сотрудников. И совместно с его специалистами объехали весь Дальний Восток. Задача открыть большую красивую больницу с учетом лучшего международного опыта. Я считаю, что такого плана проекты изменят жизнь дальневосточников. Мы уже умеем делать небольшие проекты и подходим к большим задачам.

А.Челышев:

- Давайте поговорим о производстве, потому что это тоже очень важный фактор развития и роста, в том числе, роста уровня жизни населения. Какие производства с высокой добавленной стоимостью могут появиться и появятся в ближайшие два-три года благодаря агентству? И о каких секторах промышленности идет речь?

Л.Петухов:

- Здесь я бы сфокусировался на двух примерах, даже на трех. Первый совсем высокотехнологичный проект – этому проекту уже два года, мы ведем его с компанией «ЭЛ Эйч» - это государственная южнокорейская компания, которая стоит недвижимость, жилье, технопарки в Южной Корее. Проект, который мы с ними подписали, это открытие индустриального парка под Владивостоком. Индустриальный парк подразумевает локализацию производства запасных частей для южнокорейских машин. По условиям работы корейцев для таких компаний, как «Хендай», тот завод, который стоит в Санкт-Петербурге, у них первые три года все продажи запчастей идут на компанию группы «Хендай», кто бы ни были производителем. И потом под брендом «Хендай» они ставятся на машины, которые сейчас у нас эксплуатируются в Российской Федерации. Поскольку завод открыт достаточно давно, у нас подержанных машин очень много, рынок – это те машины, которые после трехлетнего срока, в которых рынок запчастей – доминируют китайцы. Китайцы не очень хорошо сертифицируются, у нас есть понимание смен промторгом до того, как это все структурировать. И задача такая, что те запчасти, которые будут производиться на Дальнем Востоке, будут с точки зрения сертификации заранее сертифицированы и пользоваться некими преимуществами.

Проект очень хороший. Подобран участок земли, корпорация по развитию Дальнего Востока его сейчас выкупает, чтобы предоставить инвестору. Все документы подписаны. План на ВЭФе будет в следующем году. И совместно с нашим президентом можно было бы предложить заложить первый камень.