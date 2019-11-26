Новогодний «подарочек». Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают об итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы
Новогодний «подарочек». Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
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