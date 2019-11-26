2019-11-26T10:45:24+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Новогодний «подарочек». Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новостиКирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают об итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы

Новогодний «подарочек». Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

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