2019-11-26T19:25:38+03:00
Экономика
Алексей ИВАНОВ

Предприниматели - хозяева жизни или люди, с которых все хотят что-то поиметь

Обсуждаем главные новости экономики, которые касаются каждого.Обсуждаем главные новости экономики, которые касаются каждого.

Алексей Иванов обсуждает с общественным омбудсменом по защите прав предпринимателей Александром Хуруджи, что мешает бизнесу развиваться и о чем нужно попросить Путина

Предприниматели - хозяева жизни или люди, с которых все хотят что-то поиметь

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КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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Тема: Экономист Михаил Беляев: В Англии в прожиточный минимум входит билет на футбол и пиво. А у нас он рассчитывается даже не по медицинским показателям!

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Алексей ИВАНОВ

В гостях: Михаил БЕЛЯЕВ
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