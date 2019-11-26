WADA готовит новогодний «подарочек». Почему Россия стала спортивным рецидивистом
Обсуждаем с бывшим членом президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики Алексеем Кустовым, чего больше в новом витке антидопингового скандала - спорта или политики
WADA готовит новогодний «подарочек». Почему Россия стала спортивным рецидивистом
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