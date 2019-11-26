2019-11-26T00:32:57+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

26 ноября. День рождения Монгольской народной республики, первое звуковое кино в СССР, начало зимней войны

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

26 ноября. День рождения Монгольской народной республики, первое звуковое кино в СССР, начало зимней войны

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26 ноября. В этот день в разные годы:

1924 год - на карте мира появляется Монгольская народная республика.

1926 год - советские ученые начинают работы по созданию звукового кино.

1939 год - начало зимней войны: Финляндия против СССР.

1988 год - русские космонавты берут с собой на борт кассету с записями Pink Floyd.

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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