СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-26T00:32:57+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

26 ноября. День рождения Монгольской народной республики, первое звуковое кино в СССР, начало зимней войны 00:00 00:00

26 ноября. В этот день в разные годы:

1924 год - на карте мира появляется Монгольская народная республика.

1926 год - советские ученые начинают работы по созданию звукового кино.

1939 год - начало зимней войны: Финляндия против СССР.

1988 год - русские космонавты берут с собой на борт кассету с записями Pink Floyd.