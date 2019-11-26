26 ноября. День рождения Монгольской народной республики, первое звуковое кино в СССР, начало зимней войны
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
26 ноября. День рождения Монгольской народной республики, первое звуковое кино в СССР, начало зимней войны
26 ноября. В этот день в разные годы:
1924 год - на карте мира появляется Монгольская народная республика.
1926 год - советские ученые начинают работы по созданию звукового кино.
1939 год - начало зимней войны: Финляндия против СССР.
1988 год - русские космонавты берут с собой на борт кассету с записями Pink Floyd.