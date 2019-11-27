М-11 открыта! Трасса Москва — Петербург: как сэкономить на проезде и сделать его комфортным
Кирилл Бревдо - с главными автомобильными темами.
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов рассказывают о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы. А Петр Шкуматов рассказывает, как проехал по новой дороге между двумя столицами
М-11 открыта! Трасса Москва — Петербург: как сэкономить на проезде и сделать его комфортным
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