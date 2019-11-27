2019-11-27T11:39:17+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

М-11 открыта! Трасса Москва — Петербург: как сэкономить на проезде и сделать его комфортным

Кирилл Бревдо - с главными автомобильными темами.Кирилл Бревдо - с главными автомобильными темами.

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов рассказывают о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы. А Петр Шкуматов рассказывает, как проехал по новой дороге между двумя столицами

М-11 открыта! Трасса Москва — Петербург: как сэкономить на проезде и сделать его комфортным

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Дави на газ

Тема: Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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