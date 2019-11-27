Илья Варламов: Контролировать уборку говна под окном - это задача людей, кто там живет
Андрей и Юлия Норкины разговаривают с видеоблогером Ильей Варламовым о новой трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, состоянии малой авиации и железнодорожного транспорта, постоянных ремонтах улиц и нежелании чиновников сохранять исторические здания
Илья Варламов: Контролировать уборку говна под окном - это задача людей, кто там живет
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