2019-11-27T23:50:30+03:00
Простыми словами
Андрей НОРКИНЮлия НОРКИНА

Илья Варламов: Контролировать уборку говна под окном - это задача людей, кто там живет

Видеоблогер Илья Варламов в гостях у Радио «Комсомольская правда».Видеоблогер Илья Варламов в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей и Юлия Норкины разговаривают с видеоблогером Ильей Варламовым о новой трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, состоянии малой авиации и железнодорожного транспорта, постоянных ремонтах улиц и нежелании чиновников сохранять исторические здания

Илья Варламов: Контролировать уборку говна под окном - это задача людей, кто там живет

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