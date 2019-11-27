28 ноября. Начало работы IV Государственной Думы, встреча «Большой тройки» в Тегеране, премьера мультфильма «Голубой щенок»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
28 ноября. Начало работы IV Государственной Думы, встреча «Большой тройки» в Тегеране, премьера мультфильма «Голубой щенок»
28 ноября. В этот день в разные годы:
1912 год - начинает свою работу IV Государственная Дума.
1943 год - в Тегеране начинается встреча «Большой тройки»: Иосифа Сталина, Теодора Рузвельта и Уинстона Черчилля.
1976 год - премьера мультфильма «Голубой щенок».