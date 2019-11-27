2019-11-28T01:06:32+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

28 ноября. Начало работы IV Государственной Думы, встреча «Большой тройки» в Тегеране, премьера мультфильма «Голубой щенок»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

28 ноября. Начало работы IV Государственной Думы, встреча «Большой тройки» в Тегеране, премьера мультфильма «Голубой щенок»

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28 ноября. В этот день в разные годы:

1912 год - начинает свою работу IV Государственная Дума.

1943 год - в Тегеране начинается встреча «Большой тройки»: Иосифа Сталина, Теодора Рузвельта и Уинстона Черчилля.

1976 год - премьера мультфильма «Голубой щенок».

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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