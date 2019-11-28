2019-11-28T11:49:02+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Путин открыл «Неву», а Минтранс предложил делать три фото автомобиля при техосмотре

Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечает на все ваши вопросыКирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечает на все ваши вопросы

Кирилл Бревдо рассказывает о главных автомобильных новостях, итогах тест-драйвов и отвечает на все ваши вопросы

Путин открыл «Неву», а Минтранс предложил делать три фото автомобиля при техосмотре

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21 Ноября 2019 7:03 - 7:54

Дави на газ

Тема: Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен

В студии: Михаил АНТОНОВ, Кирилл БРЕВДО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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