Георгий Бовт: Решение WADA будет суровым. От Олимпиады отстранят, но от чемпионатов по футболу вряд ли
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, как быстро российские спортсмены уйдут выступать под флаги других стран, что плохого в законе о домашнем насилии и почему юмористы стали выступать против власти
Георгий Бовт: Решение WADA будет суровым. От Олимпиады отстранят, но от чемпионатов по футболу вряд ли
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