2019-11-28T14:58:26+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Решение WADA будет суровым. От Олимпиады отстранят, но от чемпионатов по футболу вряд ли

Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают главные темы.Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают главные темы.

Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, как быстро российские спортсмены уйдут выступать под флаги других стран, что плохого в законе о домашнем насилии и почему юмористы стали выступать против власти

Георгий Бовт: Решение WADA будет суровым. От Олимпиады отстранят, но от чемпионатов по футболу вряд ли

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5 Сентября 2019 17:03 - 17:45

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Тема: Георгий Бовт: Приговор Синице такой жестокий, потому что власти важно показать силовикам, что она на их стороне, не сольёт и не предаст

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Георгий БОВТ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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