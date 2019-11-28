2019-11-28T17:52:32+03:00
Открытая студия

Системе железнодорожной медицины исполнилось 175 лет

Член Совета Федерации, глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский и начальник Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО РЖД Елена Жидкова в «Открытой студии» Радио «Комсомольская правда».Член Совета Федерации, глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский и начальник Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО РЖД Елена Жидкова в «Открытой студии» Радио «Комсомольская правда».

Мы поговорили с экспертами о том, как сейчас меняется железнодорожная медицина

Системе железнодорожной медицины исполнилось 175 лет

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В Петербурге стартовал Медсовет-2019. Это ежегодное отчетное мероприятие центральной дирекции здравоохранения РЖД. Принимают участие в этом Медсовете представители Минздрава, Совета Федерации, администрации Санкт-Петербурга, а также топ-менеджеры крупнейших компаний. На Медсовете «Вклад «РЖД-Медицина» в национальную систему здравоохранения интервью «Комсомольской правде» дали член Совета Федерации, глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский, а также начальник Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО РЖД Елена Жидкова. Эксперты рассказали об эффективности работы частных медицинских организаций на региональном уровне.

- Елена Анатольевна, 2019-й это юбилейный год для железнодорожной медицины. 175 лет прошло с момента, когда появилось само понятие – железнодорожная медицина. С какими итогами, с какими результатами система подходит к юбилею?

Е. Жидкова:

- Она не просто работает на благо сотрудников железных дорог, а она действительно работает на благо развития здравоохранения и оздоровления всей нашей большой страны.

- Елена Анатольевна, вообще как организовано здравоохранение в РЖД, и каковы перспективы развития?

Е. Жидкова:

- Если говорить про какие-то планы развития и возможности, на самом деле их достаточно много. Во-первых, большое количество наших учреждений находится в небольших, труднодоступных регионах, и сегодня мы очень активно внедряем в нашу практику дистанционные методы обследования, консультаций. Пока это пилоты, к сожалению, но мы очень активно работаем в этой области сейчас с нашими органами муниципальной власти, с Министерством здравоохранения.

- Валерий Владимирович, на сегодняшней конференции вы услышали что-то, что может каким-то образом изменить российские законы, связанные с медициной?

В. Рязанский:

- Услышал. Потому что законы не могут быть абсолютно совершенны. У нас есть те недорешенные темы, которые ставит перед нами сама жизнь. Общаясь сегодня с руководством медицины железнодорожных наших богов, надо сказать, что у нас есть темы, которые, будем говорить так, их не устраивают, и не устраивают справедливо, как мы их отработали. Нам с точки зрения государства что важнее – эта бухгалтерия, формально прописанные процедуры, или важно, что там все-таки появится специалист, который будет заниматься здоровьем людей?

- Валерий Владимирович, вы как специалист, как законодатель как оцениваете «поезда здоровья»?

В. Рязанский:

- Это очень здорово для большого числа малых населенных пунктов, в которых этот поезд будет зачастую единственной формой оказания серьезной медицинской помощи с точки зрения профилактики.

Медсовет продолжает работу. На мероприятии обсуждают главные темы. Это вопросы здравоохранения, нацпроектов и законодательства в сфере регулирования работы частной медицины.

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