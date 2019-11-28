СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-28T18:13:54+03:00

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Заместитель генерального директора ОАО РЖД Дмитрий Шаханов: Для нас человеческий капитал – самый главный актив нашей компании 00:00 00:00

В Петербурге стартовал Медсовет-2019. Это ежегодное отчетное мероприятие Центральной дирекции здравоохранения РЖД. Принимают участие в этом Медсовете представители Минздрава, Совета Федерации, администрации Санкт-Петербурга, а также топ-менеджеры крупнейших компаний. На Медсовете «Вклад «РЖД-Медицина» в национальную систему здравоохранения интервью «Комсомольской правде» дал заместитель генерального директора ОАО РЖД Дмитрий Шаханов. Он рассказал о мерах социальной поддержки сотрудников компании, а также о коллективном договоре.

- Дмитрий Сергеевич, каким образом в компании «Российские железные дороги» выстроена работа с персоналом и эти самые инвестиции, развитие человеческого капитала?

- Для нас человеческий капитал – самый главный актив нашей компании. Более того, самое главное требование к руководителям любого уровня это требования именно к тому, что управляют они не технологиями, не машинами и механизмами, они в первую очередь управляют людьми, а это нужно делать, с одной стороны, профессионально, а с другой стороны, очень глубоко и бережно. Понятно, что для нас привлечение, закрепление, удержание персонала, его развитие является крайне важными задачами. И для того чтобы все эти составляющие работы с персоналом были качественными, мы используем самые разные инструменты. Одним из таких инструментов является сохранение нашей отраслевой медицины.

- Дмитрий Сергеевич, одним из основополагающих документов, регулирующих социальную поддержку в РЖД, является коллективный договор. Что, кроме медицины, там есть?

- Он у нас делится на три больших блока. Первый блок это те гарантии, льготы и компенсации, которые в том числе в соответствии с трудовым законодательством, финансирование которых полностью берет на себя компания. Это и льготы и гарантии, которые предусмотрены трудовым законодательством, и ряд дополнительных, таких как бесплатный проезд на железнодорожном транспорте и т.д.

Второй блок это льготы, гарантии и компенсации. Ранее это называлось с долевым участием, теперь это софинансируемые льготы. Там, где определенную часть финансирования берет на себя, собственно, работник.

И третья часть – это так называемый бонусный пакет, когда за какую-то конкретную, выходящую за рамки функциональных обязанностей деятельность сотрудник может получать баллы, а впоследствии он эти баллы имеет право обменять на дополнительные льготы и компенсации.

Медсовет продолжает работу. На мероприятии обсуждают главные темы. Это вопросы здравоохранения, нацпроектов и законодательство в сфере регулирования частной медицины.