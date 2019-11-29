СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-29T13:53:39+03:00

«Моя страна - моя Россия» - конкурс молодежных авторских проектов, при помощи которых можно изменить страну к лучшему 00:00 00:00

М. Антонов:

- У нас сегодня в гостях руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия» Лариса Пастухова. И руководитель проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Лука Горубин. Сегодня мы будем говорить про конкурс «Моя страна – моя Россия». Лариса, что за конкурс? В нем принимают участие школьники, студенты, это молодежный конкурс?

Л. Пастухова:

- Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». Диапазон участников возрастной – не только школьники – это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Конечно, это и школьники, и студенты, и молодые специалисты и ученые, но так или иначе, все те, кто заинтересован в развитии российских городов и сел.

М. Антонов:

- Чтобы принять участие в конкурсе, что нужно сделать?

Л. Пастухова:

- Нужно подготовить проект. Как правило, молодые люди участвуют с проектами, в которых предлагают решение тех проблем, с которыми ежедневно встречаются в своих городах и селах. В 2020 году это будет уже 17-й конкурс, он проходит в Российской Федерации с 2003 года – то есть, имеет очень длительную такую историю. В 2003 году это была гражданская инициатива, которую придумали несколько молодых людей, на том этапе студентов, была потребность, было желание создать площадку, на которой молодые люди из разных городов и сел могли бы предлагать свои проекты, связанные с развитием российских территорий. Тогда мы не представляли, что это будет крупный федеральный проект, который войдет в платформу «Россия – страна возможностей».

М. Антонов:

- То есть, я так понял, что 16 лет назад среди тех молодых людей, в том числе, Лариса была?

Л. Пастухова:

- Да. Но не одна. Это было сообщество молодых людей, которые на том этапе участвовали в развитии молодежного парламентского движения из Новосибирска, Архангельска, Москвы, Московской области, Рязани. И одной из площадок, где проходило наше совместное событие, была придумана идея этого конкурса. Ну, понятно, что с течением времени его контуры расширились и мы неоднократно и с Лукой и с коллегами говорим о том, что конкурс давно вышел за форматы только конкурсных событий. Это сообщество экспертов, сообщество участников, сообщество педагогов-новаторов, которые не равнодушны, которые чувствуют в себе потребность участвовать в развитии родной страны. Такую субъектную потребность.

М. Антонов:

- Лука, я сейчас долю скепсиса добавлю во все это. Потому что то, что рассказывает Лариса, это безумно интересно, но мне все это напоминает мое пионерское детство, когда кто-то ездил в «Артек», а меня почему-то туда не брали и вообще в «Артек» брали только лучших пионеров… ты вроде неплохой пионер, но что-то надо сделать такое, чтобы попасть в «Артек». Вот то же самое. Вы сейчас должны опровергнуть стереотип, что в таких конкурсах, в таких молодежных движениях участвуют какие-то специально набранные, подготовленные люди.

Л. Горубин:

- Опровергнуть будет достаточно легко, потому что одним из главных критериев, которые наша платформа предъявляет ко всем проектам, это прозрачная и понятная система оценки, которая позволяет любому достойному человеку попасть в этот конкурс. Более того, с приходом конкурса «Моя страна – моя Россия» к нам на платформу, мы расширили экспертное сообщество и каждую заявку, каждый проект смотрит не один какой-то эксперт со своим субъективным мнением, а минимум три, а то и больше. Соответственно, каждый проект, который подан, оценивается всесторонне, максимально подробно и любой достойный проходит. Что касается того, кто эти участники, мы их видим, мы с ними общаемся, у нас уже прошло несколько мероприятий так называемого постпроектного сопровождения, когда участники-победители приезжали и защищали свои проекты очно и их дорабатывали, это действительно обычные ребята, из самых разных уголков нашей страны, которые предлагают очень интересные идеи. Некоторые из них на первый взгляд даже кажутся такими несбыточными, потому что они очень ресурсоемкие, но вместе с тем мы стараемся, чтобы те, кто победили, потом получили поддержку и у себя в регионе, и от нас на уровне даже, может быть, страны.

М. Антонов:

- Так все-таки, это мечтатели или практики, Лариса?

Л. Пастухова:

- Хороший вопрос. Отвечу чуть позже. Но, продолжая Луку – конкурс в нашей ситуации, наверное, это как повод. Потому что мы рассматриваем конкурс как серьезный образовательный маршрут и уже фиксируем такие моменты, которые проходит конкурсант вместе со своим наставником, готовя свой проект. То есть, мало увидеть проблему, условно, в каком-то городе или в селе, важно понять, как можно ее разрешить, и вот этот образовательный маршрут, который конкурсант проходит вместе со своим наставником, по составлению конкурсной документации, по формированию команды для реализации своего проекта, делает из мечты очень понятные, легко осязаемые шаги, чтобы реализовать это на практике. У нас побеждают те, и входят в топ лучших, чьи проекты можно воплотить в жизнь. Поэтому, конечно, в нашем конкурсе нет высокобюджетных проектов, под которых нужно искать серьезнейших инвесторов. Такие есть, но проект немного о другом. О том, как преобразовать местное сообщество, как изменить жизнь в территории, как повысить качество жизни на той территории, где молодой человек либо учится, либо уже работает. Поэтому, отвечая на ваш вопрос «это мечтатели или практики», безусловно, все рождается из мечты. Но, как правило, эта мечта кладется в конкретное практическое русло. И понятно, что за такую многолетнюю историю в 2016 году у нас была создана ассоциация выпускников – это такое сообщество всероссийское, ребята, которые прошли через инструмент конкурса, уже объединены по личным, профессиональным интересам. Мы отслеживаем, какие проекты реализуются на практике, какие уже возымели конкретный практический результат. Любое доброе дело рождается из мечты, но потом кладется в практическое русло, конечно.

М. Антонов:

- Мне нужны примеры.

Л. Горубин:

- Был один молодой человек, который меня очень впечатлил на очных защитах своим проектом. Парню чуть больше 20 лет, он разработал альтернативный источник энергии, который всем известные ветряки, добывающие энергию ветра, и солнечные панели. То есть, он придумал такую вышку, которая одновременно собирает два вида альтернативной энергии по результатам конкурса от двух регионов он получил предложение о том, чтобы это внедрять, с инвестициями… то есть, полноценный проект.

Л. Пастухова:

- Это молодой ученый из Тверского госуниверситета. У него проект называется «Башня Лидия» и название это в честь его дочки маленькой. Да, такая история у нас есть. Номинации традиционно с 2003 года охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Собственно, это такой важный принцип, что молодежь играет не просто в игры, и не в то, что может быть ей интересно в таком молодежном возрасте, а имеет возможность предложить свои инициативы, связанные с различными вопросами жизни, проблемами, которые есть в территории.

М. Антонов:

- Вот вас что поразило именно?

Л. Пастухова:

- Мне традиционно нравятся сельские номинации. То, что связано с развитием фермерства на селе. У меня есть к этому определенная симпатия, потому что интересно проходит очень защита, сама очная история, когда ребята приезжают со своими проектами – очень самобытная такая получается площадка. Пожалуй, один из любимых моих проектов – «Мед от Кума». На каком-то этапе студент Ростовского университета вместе со своей сестрой готовит бизнес-план по созданию фермерского хозяйства в Ростовской области. Сегодня этот мед экспортируется за рубеж и в том числе продается в различных регионах Российской Федерации. Так как фамилия Кумовы – то мед от Кума. То есть, вот это реальная история, когда вначале был написан бизнес-план, а потом получился такой семейный бизнес. Это если мы говорим об аграрном компоненте. У нас ежегодно очень много проектов, связанных с преобразованием городской среды – то, что связано с благоустройством прилегающей территории к дому, микрорайона… артобъекты и т.д. И это тоже такая очень важная история диалога с горожанами, в том числе, с молодыми. Это тоже интереснейшая номинация. Две номинации – «мой город» и «мой дом». Мы большое внимание последние годы уделяем блоку, связанному с номинациями для молодых педагогов. В прошлом году было очень много интересных решений, связанных с развитием родных языков. Это Марина Ибрагимова «Родные языки республики Дагестан», это Марина Антонова «Родные языки в Мордовии». Причем, это проекты, которые уже реализуются, имеют комплексные решения, связанные с развитием в целом русского языка, популяризации русского языка, и при этом не забывать корни, связанные с родными языками. В этом году был такой уникальный случай – в Анапе проходит постконкурсное сопровождение для наших ребят, которым от 14 до 18 лет – проектная школа. Там есть победитель из Московской области, который предложил проект «Я соавтор» и победил в номинации «Моя педагогическая инициатива», в которой участвовали уже состоявшиеся педагоги, которые работают в школах, а он еще в школе не работает, только учится, но предложил проект, который позволяет любому ученику стать соавтором учебной программы. То есть, такая образовательная демократия внутри школы. Он победил, получил поддержку экспертов российской академии образования. Поэтому таких ребят мы выявляем, они очень интересные, они креативные, они стараются быть первыми, но при этом это не является их такой конечной точкой маршрута. Создал проект, победил – и остановился. Как правило, это промежуточное звено в их дальнейшем профессиональном и личностном пути.

М. Антонов:

-Если это конкурс, есть победитель, но и есть те, кто не победил. «Спасибо, молодой человек, что приехали, рады были вас видеть, папку со своим проектом не забудьте! До свидания!». Так?

Л. Горубин:

- Позвольте сразу поясню. У нас есть принцип. Во всех конкурсах платформы любой участник что-то, да получает. Это могут быть разные виды бонусов. Начиная от закрытых образовательных курсов в онлайн-формате, когда человек получает доступ к каким-то вэбинарам в библиотеке знаний. Это может быть приглашение на образовательное мероприятие очное. Это может быть некий фитбэк по точкам роста – то есть, когда человек проходит тестирование в одном из проектов, и ему обратно говорят, что здесь надо подтянуть, почитать об этом и об этом. Что касается участников конкурса «Моя страна – моя Россия», то каждый из них получает опыт составления документации, которую он подает на конкурс. Это позволит ему в дальнейшем подавать заявки на гранты со своим проектом, ну, в другие конкурсы. У нас есть грантовый конкурс молодежных инициатив, есть фонд президентских грантов, в который можно так же подать заявку. И в принципе они по своей структуре очень похожи на заявку на конкурс «Моя страна – моя Россия», поэтому они все учатся тому, как оформлять такие документы.

М. Антонов:

- По сути, «Моя страна – Моя Россия» - это ступенька к чему-то большему?

Л. Пастухова:

- Образовательный маршрут. Такое неожиданное сочетание слов – образовательный маршрут. Сам конкурс позволяет тебе профессионально расти, приобретать новые знания, опыт, формируется проектное мышление у наших конкурсантов.

М. Антонов:

- Уже в декабре стартует новый конкурс, в котором может принять участие со своим проектом любой житель России в возрасте от 14 до 35 лет. Спасибо большое, что были сегодня у нас!