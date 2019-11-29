2019-11-29T19:48:42+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Пенсионные деньги нужно вложить в развитие России

Обсуждаем главные темы с Михаилом Делягиным.Обсуждаем главные темы с Михаилом Делягиным.

Доктор экономических наук - про то, когда российские банки начнут работать в Крыму, с чем связано убийство Рохлина и как российская бюрократия не хочет развивать Россию

Михаил Делягин: Пенсионные деньги нужно вложить в развитие России

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КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
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