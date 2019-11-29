Михаил Делягин: Пенсионные деньги нужно вложить в развитие России
Доктор экономических наук - про то, когда российские банки начнут работать в Крыму, с чем связано убийство Рохлина и как российская бюрократия не хочет развивать Россию
Михаил Делягин: Пенсионные деньги нужно вложить в развитие России
КСТАТИ
О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.
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