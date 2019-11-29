Николай Платошкин: В Германии все дороги бесплатные! Платят только иностранцы за пересечение страны. У нас почему россияне-то платят в родной стране
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают, будут ли в России строить бесплатные дороги, можно ли в стране победить коррупцию, даже если она проползла в Роскосмос и почему члены «Единой России» предпочитают идти на выборы самовыдвиженцами
Николай Платошкин: В Германии все дороги бесплатные! Платят только иностранцы за пересечение страны. У нас почему россияне-то платят в родной стране
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