2019-11-29T22:20:50+03:00
Николай Платошкин. Главное
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: В Германии все дороги бесплатные! Платят только иностранцы за пересечение страны. У нас почему россияне-то платят в родной стране

Подводим итоги недели с Николаем Платошкиным.Подводим итоги недели с Николаем Платошкиным.

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают, будут ли в России строить бесплатные дороги, можно ли в стране победить коррупцию, даже если она проползла в Роскосмос и почему члены «Единой России» предпочитают идти на выборы самовыдвиженцами

Николай Платошкин: В Германии все дороги бесплатные! Платят только иностранцы за пересечение страны. У нас почему россияне-то платят в родной стране

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