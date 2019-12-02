2 декабря. Дебют Фреда Астера, конец эпохи «маккартизма» в США, ликвидация наркобарона Пабло Эскобара
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
2 декабря. Дебют Фреда Астера, конец эпохи «маккартизма» в США, ликвидация наркобарона Пабло Эскобара
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2 декабря. В этот день в разные годы:
1933 год - премьера в США «Танцующая леди», где состоялся дебют актера Фреда Астера.
1954 год - конец эпохи «маккартизма» в США.
1993 год - ликвидирован главный наркобарон мира Пабло Эскобар.
1978 год - Род Стюарт на первом месте в чарте.