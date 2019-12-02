2019-12-01T00:16:14+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

2 декабря. Дебют Фреда Астера, конец эпохи «маккартизма» в США, ликвидация наркобарона Пабло Эскобара

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

2 декабря. Дебют Фреда Астера, конец эпохи «маккартизма» в США, ликвидация наркобарона Пабло Эскобара

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2 декабря. В этот день в разные годы:

1933 год - премьера в США «Танцующая леди», где состоялся дебют актера Фреда Астера.

1954 год - конец эпохи «маккартизма» в США.

1993 год - ликвидирован главный наркобарон мира Пабло Эскобар.

1978 год - Род Стюарт на первом месте в чарте.

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Был бы повод

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