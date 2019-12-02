Максим Шевченко: Не понимаю, зачем нужен еще один закон о домашнем насилии. Любое насилие по умолчанию является уголовно наказуемым наказанием
Валентин Алфимов и Максим Шевченко обсуждают, если все против домашнего насилия, зачем принимать отдельный закон и почему так много молодых людей хотят уехать из страны
Максим Шевченко: Не понимаю, зачем нужен еще один закон о домашнем насилии. Любое насилие по умолчанию является уголовно наказуемым наказанием
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