СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-02T11:39:11+03:00

Максим Шевченко: Не понимаю, зачем нужен еще один закон о домашнем насилии. Любое насилие по умолчанию является уголовно наказуемым наказанием 00:00 00:00

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