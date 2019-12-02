В Сирии трое российских военнослужащих пострадали после взрыва самодельной бомбы, ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах России, родители сняли, как врач скорой помощи ищет симптомы в интернете
Елена Афонина - с главными темами дня
Елена Афонина - с главными темами дня
В Сирии трое российских военнослужащих пострадали после взрыва самодельной бомбы, ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах России, родители сняли, как врач скорой помощи ищет симптомы в интернете
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