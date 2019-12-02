2 Дек. 18:03 2019-12-02T21:00:14+03:00

В Сирии трое российских военнослужащих пострадали после взрыва самодельной бомбы, ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах России, родители сняли, как врач скорой помощи ищет симптомы в интернете 00:00 00:00

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