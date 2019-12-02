2019-12-02T21:00:14+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Сирии трое российских военнослужащих пострадали после взрыва самодельной бомбы, ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах России, родители сняли, как врач скорой помощи ищет симптомы в интернете

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В Сирии трое российских военнослужащих пострадали после взрыва самодельной бомбы, ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах России, родители сняли, как врач скорой помощи ищет симптомы в интернете

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