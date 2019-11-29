2019-11-29T21:27:22+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

30 ноября. Гибель шведского короля Карла XII, первое выступление Маяковского, первое награждение званием «Народный артист СССР»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

30 ноября. Гибель шведского короля Карла XII, первое выступление Маяковского, первое награждение званием «Народный артист СССР»

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30 ноября. В этот день в разные годы:

1718 год - из-за шальной пули погибает шведский король Карл XII.

1912 год - первое публичное выступление Владимира Маяковского.

1936 год - в Кремле впервые проходит церемония награждения «Народный артист СССР».

1982 год - в США выпущен самый продаваемый альбом в мире «Триллер» Майкла Джексона

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