30 ноября. Гибель шведского короля Карла XII, первое выступление Маяковского, первое награждение званием «Народный артист СССР»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
30 ноября. Гибель шведского короля Карла XII, первое выступление Маяковского, первое награждение званием «Народный артист СССР»
30 ноября. В этот день в разные годы:
1718 год - из-за шальной пули погибает шведский король Карл XII.
1912 год - первое публичное выступление Владимира Маяковского.
1936 год - в Кремле впервые проходит церемония награждения «Народный артист СССР».
1982 год - в США выпущен самый продаваемый альбом в мире «Триллер» Майкла Джексона