СЕГОДНЯ 04:46 2019-12-03T11:23:53+03:00

Какие условия создаются на Дальнем Востоке для бизнеса и инвестиций 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Мы продолжаем цикл программ, посвященных Дальнему Востоку России. Новейшая история дальневосточного региона началась в 2013 году, когда правительство по поручению президента утвердило государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона». Владимир Путин объявил подъем Дальнего Востока национальным приоритетом России на весь двадцать первый век. В наших передачах мы расскажем о том, как создаваемые на Дальнем Востоке привлекательные условия для бизнеса и инвестиций отражаются на повышении качества жизни дальневосточников, об опережающем развитии социальной сферы, культуры и науки на Дальнем Востоке. И о многом другом.

Сегодня в нашей студии генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Алексей Олегович, здравствуйте. Спасибо, что пришли.

А. Чекунков:

- Здравствуйте, Антон.

А. Челышев:

- В сентябре на Восточном экономическом форуме президент открыл новый аэропорт Хабаровска. Какие еще крупные инфраструктурные и промышленные проекты реализует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики на Дальнем Востоке в рамках прямых поручений главы государства?

А. Чекунков:

- Да, действительно, аэропорт Хабаровска – это гордость всей команды Фонда. Первый проект, который был подписан, в частности, когда меня назначили на эту работу, еще в апреле 2015 года. И вот уже сам дважды с удовольствием воспользовался. Немаловажно, когда в дальневосточные морозы прилетаешь, и не на автобус выгружают, а по современному рукаву идешь в красивый новый терминал.

По поручению президента и правительства реализуем примерно треть тех проектов, которыми занимается Фонд. И это не только проекты, связанные с предоставлением финансирования. С одной стороне, наше финансирование очень востребовано. Здесь я хотел бы процитировать Владимира Владимировича Путина, который сам отметил, что за деньгами Фонда предприниматели в очереди стоят. Это правда. Но очень предпринимателей, знаете, это такая сумбурная штука. И структурирование проектов, запуск нужных для региона инструментов – это то, чем занимается Фонд, помимо только предоставления финансирования.

Вот приведу один пример. По поручению президента нами создан Дальневосточный фонд, это уже как субфонд, развития и внедрения высоких технологий. Этот фонд совершает более мелкие сделки, чем сделки, которыми ФРДВ занимается, но на переднем краю технологий. Так сказать, более сложные, более рискованные. Он венчурный фонд объемом 5 млрд. рублей, где нашими партнерами являются Роснано и Российская венчурная компания. Он уже сделал пять сделок за полтора года функционирования.

И вот сейчас мы вместе работаем над очень интересной программой, которая может сказаться на качестве жизни вообще на всем Дальнем Востоке. Это программа «Умный город». И я надеюсь, что первым таким городом станет Владивосток, где мы сможем реализовать вот фактически все, чем сейчас с удовольствием пользуются москвичи. Иногда с удовольствием, иногда для порядка. То есть это и фотофиксация, это и умные светофоры, это и электронные услуги для граждан, это и единые проездные для транспорта. И все это анализируется, все это управляется и оптимизируется. Партнерами в этом проекте выступают организации, которые в свое время стояли у истоков проекта Яндекс.Пробки. Очень технологично, очень современно. И реально двигает вперед качество жизни людей. Один из примеров таких проектов.

А. Челышев:

- Для развития Дальнего Востока важны, конечно, не только крупные промышленные и инфраструктурные проекты, но вот, как вы сказали, малый и средний бизнес, там высокотехнологичный или из других сфер экономики. Есть ли у Фонда поддержанные федеральным центром программы для частных предпринимателей? Насколько они востребованы? Тоже, может быть, какие-то примеры приведите.

А. Чекунков:

- Примерно пятая часть нашего портфеля, наш портфель составляет 60 млрд. рублей сегодня, и примерно пятая часть направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства. Поскольку всего таких проектов, уже поддержанных фондом, их более 800, в свое время мы приняли решение, что мы не можем администрировать, как финансово-кредитное учреждение, такое количество проектов самостоятельно. И пошли по пути работы вместе с банками-партнерами. Наиболее значимым партнером для нас является Сбербанк, также часть инвестиций направлена через ВТБ, через «Открытие».

Суть программы заключается в том, что деньги, которые Фонд выделяет банкам под наш льготный 5-процентный… по 5-процентной ставке, предприниматели получают также по сниженной примерно на 40 % по сравнению с рыночной ставкой, величине. И на срок в два-три раза длинней, чем обычные деньги для таких же проектов. В результате мы имеем среднюю ставку ниже 9 % для предпринимателей и сроки инвестиционных кредитов, которые составляют 10 лет. Вот это отличное подспорье, по которому уже появилось большое количество новых предприятий общепита, торговых точек и даже заведений частной медицины абсолютно во всех субъектах Дальнего Востока.

А. Челышев:

- В этом году на Арктическом форуме глава государства объявил о расширении территорий деятельности Фонда развития Дальнего Востока на арктическую зону. Какие задачи федеральный центр поставил перед Фондом в Арктике? Работает ли уже Фонд с конкретными проектами в арктической зоне?

А. Чекунков:

- Совершенно верно. И месяц назад наше юридическое официальное название стало Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Вслед за нашим профильным министерством. Решением правительства из нашего капитала 15 млрд. рублей разрешено инвестировать по мандату нашего Фонда в проекты в арктической зоны Российской Федерации. С 1 января вступает данная возможность в силу. Но мы, естественно, не дожидаясь этого срока, уже провели достаточно большую работу по набору арктических проектов. Там очень много интересного. Ну, не буду забегать вперед, но, скажем, в наиболее зрелой стадии работы сейчас находится проект по созданию нового аэропортового комплекса в Новом Уренгое. Также есть интересные проекты в Мурманской области, связанные с созданием городской среды, также с аэропортами. Ну и проекты, которые мы традиционно вели в Якутии, которая одновременно и Арктика и Дальний Восток является. Но вот я думаю, что мы начнем с аэропортового хозяйства и с городской среды.

А. Челышев:

- То есть получается, что география деятельности Фонда фактически на всю территорию страны расширилась. Дальний Восток и так, собственно, немаленький регион, прямо скажем. А тут, получается, еще больше.

А. Чекунков:

- Ну, в процентах у нас порядка 57 % территории Российской Федерации. Но все-таки по плотности населения мы по-прежнему захватываем, я думаю, ну, не более 10 млн. человек, включая Дальневосточный федеральный округ и Арктику. Поэтому, да, такие, скажем, наиболее сложные, но и наиболее интересные участки экономики нам достались.

А. Челышев:

- Наряду с предоставлением льготного финансирования Фонд разрабатывает и сервисы для инвесторов. Участки для развития аквакультуры на Дальнем Востоке уже предоставляются через разработанный Фондом интернет-сервис. А на ВЭФ вы докладывали президенту о прототипе цифровой платформы для лесной отрасли. Расскажите об этих направлениях вашей работы подробнее.

А. Чекунков:

- Ну, к сожалению, сфера государственного управления она достаточно инертная, и многие механизмы, которые существуют, они, скажем так, не оптимальны с точки зрения скорости и прозрачности процессов. Мы по поручению президента создали интернет-платформу Аквавосток.ру, на которой любой желающий может выбрать доступный участок для ведения аквакультуры, как в интернет-магазине, и дальше процесс выделения рыбоводного участка и проведения аукциона абсолютно автоматизирован. Аукцион проходит в интернете, и все документы в Росрыболовстве формируются автоматически. Человеческий фактор сведен к минимуму. В результате и у инвесторов эта платформа пользуется большим спросом, и доходы государства с гектара акватории увеличились в три раза.

Но это, скажем так, были цветочки. По-настоящему амбициозную задачу перед нами поставил Юрий Петрович Трутнев, мы уже докладывали и в правительстве, и президенту, как вы правильно отметили, на ВЭФ, это лесная отрасль. Мы детально проанализировали, есть такое дерево решений, у нас простыня, физически в офисе бумага есть, перечень проблем лесной отрасли и древо решений этих проблем, где мы в первую очередь стараемся применить современные информационные технологии, а также и другие технологии, там, например, аэрокосмической и лидарной съемки для анализа наших лесов.

Поскольку леса – это физически такое гигантское хозяйство, с которым очень сложно справиться традиционными технологиями, и человеческий фактор играет большую роль. Вот мы, скажем так, применяя наилучший мировой опыт, сейчас на Дальнем Востоке будем проводить эксперимент, в рамках которого мы будем лучше видеть, понимать наши леса, а, соответственно, и лучше хозяйствовать.

А. Челышев:

- Главный, наверное, вопрос: как все реализуемые при поддержке Фонда проекте отразятся на жителях Дальневосточного федерального округа, на экономике регионов, на, если угодно, индексе качества жизни в городах? В общем, как скоро удастся вывести дальневосточные регионы, согласно поручению президента, на опережающие темы развития экономики и социальной сферы?

А. Чекунков:

- Ну, во-первых, у людей появится гораздо больше возможностей получить качественную, высокооплачиваемую, интересную работу. Все проекты, которыми мы занимаемся, это проекты, которые реализуют очень грамотные компании. Компании, которые работают на мировой рынок. Большинство из них экспортной направленности. Улучшается инфраструктура, улучшается городская среда. И вкупе с той работой, которую по линии министерства и по линии единой субсидии, в рамках реализации нацпроектов проводят по улучшению социальной среды, получается, появляются не только новые предприятий, новые рабочие места, а появляются новые объекты социальной сферы: школы, больницы, дороги строятся, спортивные площадки.

И как бы всякое великое дело – это сумма маленьких дел. Вот уже на протяжении пяти лет занимаясь этой работой, я, как гражданин России, вижу, как сильно изменилось пространство, как много нового, хорошего появилось, вот начиная с аэропорта Хабаровска, который мы с вами затронули, и Восточный экономический форум, который просто Дальний Восток сделал модным деловым направлением. Там тысячи бизнесменов со всего мира, вся Азия туда съезжается каждый год. Конечно, я думаю, такой импульс придан региону, он просто становится мощным. И недалек тот день, я очень на это рассчитываю, и первые признаки этого уже налицо, когда мы будем говорить не о проблеме того, что люди с Дальнего Востока уезжают, а о проблеме того, как всех тех людей, кто заинтересовался дальним востоком, там применить. Вот на это мы, собственно, и работаем, чтобы там было как можно больше интересных, значимых, таких перспективных дел.

А. Челышев:

- Алексей Олегович, спасибо большое. В нашей студии был генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.