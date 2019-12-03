Следствие обвинило пилота Суперджета в гибели 41 человека в Шереметьево, ГИБДД намерена исключить площадку из экзамена на получение прав, ФБР заявила, что от российских предустановленных программ может исходить угроза
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Следствие обвинило пилота Суперджета в гибели 41 человека в Шереметьево, ГИБДД намерена исключить площадку из экзамена на получение прав, ФБР заявила, что от российских предустановленных программ может исходить угроза
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