СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-03T16:20:26+03:00

«Лучший социальный проект года» - всероссийский конкурс в области предпринимательства 00:00 00:00

М. Антонов:

- Сегодня мы будем говорить о всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». У нас в студии Денис Богатов, директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, руководитель оргкомитета конкурса. И руководитель проектов «Россия – страна возможностей» Лука Горубин.

Для начала нужно дать расшифровку, для чего этот конкурс проводится, и расшифровку социального предпринимательства. Предпринимательство знаем, а что такое социальное предпринимательство?

Д. Богатов:

- Это такое новое понятие в российской экономике, но уже достаточно устойчиво вошедшее в обиход, поскольку на протяжении последних 9-10 лет социальное предпринимательство активно развивается. Я начну с того, кто такой социальный предприниматель. В первую очередь, согласно уже законодательно закрепленному понятию, это субъект малого и среднего предпринимательства, который решает социальную проблему и при этом использует устойчивую экономическую модель. Но по факту это люди, которые действительно неравнодушны к решениям каких-то социальных проблем, изнутри понимающие механизмы решения этих социальных проблем. И для того чтобы более устойчиво и качественно оказывать услуги в социальной среде, они используют предпринимательский подход и выстраивают такую очень интересную модель сочетания и предпринимательства, и социального эффекта. А для чего конкурс? В первую очередь для того, чтобы выявить лучшие практики решения социальных проблем, найти качественные предпринимательские проекты и, скажем так, поднять их по социальному лифту, показать всей стране, что есть такие люди, которые берут на себя ответственность, но при этом они не рассчитывают на какие-то государственные формы поддержки или гранты, они самостоятельно умеют зарабатывать средства, для того чтобы решать эти социальные проблемы.

М. Антонов:

- Предпринимательство – это заработок. Сложно вести бизнес, основанный только на благотворительности, все отдавая, ничего не зарабатывая. Иначе бы это предпринимательством не называлось. Тем не менее, без грантов, без господдержки люди могут и заработать, и создавать какие-нибудь социально значимые проекты?

Л. Горубин:

- Мы не просто смотрим, мы уверены, что это возможно. Я приведу пример из другого проекта нашей платформы. У нас есть такой конкурс для школьников – «Мой первый бизнес», который полностью ориентирован на формирование предпринимательского мышления у школьников.

М. Антонов:

- Когда не было у вас такой платформы в 87-м году, в нашей школе эта платформа сама по себе появилась, мой первый школьный бизнес. Каким только бизнесом не занимались тогда школьники.

Л. Горубин:

- Но одним из критериев, которые наша платформа в этот конкурс внедрила, стала обязательная социальная составляющая каждого из этих предпринимательских проектов. И уже школьники, даже сейчас реализуя свои бизнес-инициативы, всегда закладывают туда определенную социальную составляющую. Конечно, она не как у проектов, в этом конкурсе является основополагающей, но она является обязательной. Представляете, у нас там 675 тыс. участников, которые приходят с бизнес-идеями, и они все добавляют туда социальную составляющую.

Что касается непосредственно конкурса «Лучший социальный проект года», то здесь мы отсматриваем те бизнес-продукты, которые именно ориентированы в социальную сферу. Они могут быть, например, полностью построены на трудоустройстве людей с ограничениями здоровья. Абсолютно социальный бизнес. Но эти люди при этом производят продукт, зарабатывают деньги, то есть занимаются непосредственно предпринимательством. Это полноценный бизнес с ярко выраженной социальной функцией. Или это может быть, например, бизнес, который построен на создании каких-нибудь специализированных пространств в образовательных учреждениях, которые тоже несут социальную функцию сами по себе, образовательные учреждения должны их у себя делать, а этот бизнес их создает, то есть он их разрабатывает, продумывает и предлагает их как продукт для закупки в такие учреждения.

М. Антонов:

- Денис, а как это все оценивать? Вот приходят люди, каждый со своим проектом. Песенные конкурсы можно оценивать – взял правильную ноту или нет. А здесь каждый со своим индивидуальным бизнесом, подходом, со своей программой. И как оценивать – этот лучше, этот хуже, этот будет победителем, а этот пока недотягивает до уровня?

Д. Богатов:

- В первую очередь в рамках конкурса мы определили в этом году 6 направлений согласно нацпроектам и 10 номинаций. Конечно, и предприниматели реализуют свои проекты в определенных отраслевых направлениях, предположим, в здравоохранении либо в трудоустройстве и создании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Либо это могут быть образовательные учреждения с инклюзивным направлением, о чем говорил Лука. Безусловно, для каждой этой номинации оценивается в первую очередь социальный эффект. Мы приглашаем экспертов, которые понимают, на чем строится социальное предпринимательство. Здесь социальный эффект играет определенную роль для определения победителя. Конечно, экономическая составляющая с точки зрения устойчивости этой бизнес-модели, насколько она эффективна, долгосрочна, насколько она действительно способна выполнять эти социальные показатели.

М. Антонов:

- Я правильно понимаю, что если человек приносит проект, который нужно начинать с нуля, то никакой базы нет, ее нужно создавать, и человек, который приносит второй проект, уже есть база, и его идеи на этой базе реализовать можно в ближайшие месяцы, у второго будет все-таки шансов больше?

Д. Богатов:

- Безусловно. В нашем конкурсе участвуют уже действующие предприниматели, которые показали определенный результат, эффект, качество, для нас критерий устойчивости присутствует на этапе конкурса и отбора.

М. Антонов:

- Посыл понятен. Вот я предоставил проект и стал лауреатом этого конкурса. Я какие плюшки получу, помимо грамоты?

Л. Горубин:

- Самое главное, что всегда получают победители проектов нашей платформы, это, конечно же, поддержку, самую разностороннюю, начиная от возможности получить наставника, чтобы улучшить как-то свой проект, и заканчивая какими-то видами поддержки на уровне региона или страны, в зависимости от масштабов этого проекта. Это может быть и грантовая поддержка, и субсидиарная, это могут быть какие-то письма поддержки в регион, чтобы правительство поддержало этот проект.

Д. Богатов:

- Я дополню относительно конкурса. Мы каждый год стараемся дополнить этот перечень поощрений. Но в первую очередь мы всех наших победителей федерального этапа конкурса бесплатно приглашаем на Российский инвестиционный форум, обеспечивая полное их участие во всей деловой программе и в церемонии награждения, где они получают свои награды. Казалось бы, диплом и статуэтка – для кого-то мало, но, поверьте, для социального предпринимателя, который решает социальную проблему, для него очень важно именно признание.

М. Антонов:

- Я согласен. Он с этим со всем может прийти к губернатору, к мэру, к главе…

Д. Богатов:

- А это следующий наш этап. Потому что помимо этой красивой истории награждения мы в дальнейшем начинаем работать уже индивидуально на территории присутствия этого проекта, с региональными органами власти, с губернаторами. Это одно из наших условий. Мы направляем письма губернаторам с просьбой поддержать эти проекты, отследить их на территории и сопроводить. В этом году благодаря платформе «Россия – страна возможностей» у нас появилась такая опция, как наставничество. И лидеры России, которые прошли отбор и стали победителями регионального либо федерального окружного этапа, они становятся определенного рода наставниками социальных предпринимателей.

В прошлом году у нас была и финансовая поддержка благодаря нашему партнеру – МСП Банку мы вручили гранты нашим победителям основных номинаций, они уже их реализуют и используют, для того чтобы, скажем так, увеличить тот социальный эффект, который они делают, сами социальные предприниматели. Мы открыты для предложений. Если партнеры будут предлагать какие-то новые виды поддержки (а социальным предпринимателям очень важна любая форма поддержки), то мы готовы это всё поддержать.

В этом году у нас еще добавились партнеры и в цифровом направлении, поскольку номинация появилась, и компания МТС у нас будет отдельно отсматривать проекты, сопровождать потом проекты, связанные с IT-технологиями в социальной сфере. У нас появился хороший партнер – Фонд моногородов, который также берет на свой патронаж проекты, которые реализуются в моногородах (а их достаточно большое количество в стране).

М. Антонов:

- Лука, что в 20-м году? Еще больше будем расширять? Вот сейчас человек сидит и слушает, понимает, что сейчас конец года, он не успевает. На следующий год какой пакет документов, куда бежать, куда стучать, куда звонить?

Л. Горубин:

- Как и с любым нашим конкурсом, начинать надо с того, чтобы зайти на нашу платформу, выбрать соответствующий конкурс. Там они все отражены, яркий логотип, его будет видно. Нажать на него и перейти на сайт конкурса, подать все необходимые документы. Там достаточно простая форма заполнения. Более того, со следующего года у нас регистрация на все конкурсы будет единая, через платформу. И дальше нужно будет только дозаполнить ту часть документов, которая нужна непосредственно на этот проект.

М. Антонов:

- Там нет бумажной волокиты?

Л. Горубин:

- Бумажной волокиты нет, все подается в электронном виде. И только потом могут запросить какие-то дополнительные подтверждающие документы в оригинале, если это потребуется.

Д. Богатов:

- Я еще дополню, что конкурс имеет двухэтапную форму реализации. Первый этап проходит на региональном уровне, и в регионах на базе моего бизнеса либо Центра инноваций социальной сферы обязательно присутствуют люди, которые готовы проконсультировать, сопроводить, направить. Поэтому на региональном уровне наши участники спокойно получают такую помощь. И Центр инноваций социальной сферы как инфраструктурная поддержка, они вообще проводят широкомасштабную конкурсную программу на региональном уровне, с церемонией награждения победителей регионального уровня. Там как раз региональные органы власти, губернаторы, вице-губернаторы присутствуют. Поэтому этих предпринимателей уже даже на первом этапе нашего всероссийского конкурса видят в регионе, поддерживают и помогают.

М. Антонов:

- Предлагаю в следующем году делать радиопрезентации. Приводите человека, он радиопрезентует свою…

Д. Богатов:

- Я думаю, что не надо откладывать, мы готовы уже в этом году начать презентации этих проектов.