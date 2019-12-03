2019-12-03T21:50:16+03:00
Экономика
Алексей ИВАНОВ

Проживет ли Россия 20 лет без реформ

По прогнозам SaxoBank, ОПЕК вместе с Россией еще сильнее ограничат добычу нефти. Одновременно американским компаниям станет менее выгодно добывать сланцевую нефть, из-за чего цена на нее может вырасти.По прогнозам SaxoBank, ОПЕК вместе с Россией еще сильнее ограничат добычу нефти. Одновременно американским компаниям станет менее выгодно добывать сланцевую нефть, из-за чего цена на нее может вырасти.По прогнозам SaxoBank, ОПЕК вместе с Россией еще сильнее ограничат добычу нефти. Одновременно американским компаниям станет менее выгодно добывать сланцевую нефть, из-за чего цена на нее может вырасти.По прогнозам SaxoBank, ОПЕК вместе с Россией еще сильнее ограничат добычу нефти. Одновременно американским компаниям станет менее выгодно добывать сланцевую нефть, из-за чего цена на нее может вырасти.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Датчане предсказали повышение цены на нефть в полтора раза и хорошее будущее для России. Алексей Иванов и экономист Павел Кобяк обсуждают, что из этого прогноза может сбыться и что будет с экономикой в реальности

Проживет ли Россия 20 лет без реформ

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КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Алексей ИВАНОВ

В гостях: Михаил БЕЛЯЕВ
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