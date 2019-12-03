2019-12-03T00:39:39+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

3 декабря. Смерть Афанасия Фета, открытие Могилы неизвестного солдата в Александровском саду, встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

3 декабря. Смерть Афанасия Фета, открытие Могилы неизвестного солдата в Александровском саду, встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего

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3 декабря. В этот день в разные годы:

1892 год - умирает Афанасий Фет.

1966 год - у Кремлевской стены погребены останки неизвестного солдата.

1989 год - Встреча президента США Джорджа Буша-старшего и генерального секретаря СССР Михаила Горбачева.

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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