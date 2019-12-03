3 декабря. Смерть Афанасия Фета, открытие Могилы неизвестного солдата в Александровском саду, встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
3 декабря. Смерть Афанасия Фета, открытие Могилы неизвестного солдата в Александровском саду, встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего
3 декабря. В этот день в разные годы:
1892 год - умирает Афанасий Фет.
1966 год - у Кремлевской стены погребены останки неизвестного солдата.
1989 год - Встреча президента США Джорджа Буша-старшего и генерального секретаря СССР Михаила Горбачева.
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