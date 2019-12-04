2019-12-04T01:32:46+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

4 декабря. Смерть кардинала Ришелье, открытие первого военного госпиталя в России, выпуск «Москвича-400», последний концерт Роя Орбисона

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

4 декабря. Смерть кардинала Ришелье, открытие первого военного госпиталя в России, выпуск «Москвича-400», последний концерт Роя Орбисона

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4 декабря. В этот день в разные годы:

1642 год - во Франции умирает кардинал Ришелье.

1707 год - в Москве появляется первый военный госпиталь.

1946 год - в Москве выпущен «Москвич-400».

1988 год - Рой Орбисон дает свой последний концерт в Кливленде.

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