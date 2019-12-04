4 декабря. Смерть кардинала Ришелье, открытие первого военного госпиталя в России, выпуск «Москвича-400», последний концерт Роя Орбисона
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
4 декабря. Смерть кардинала Ришелье, открытие первого военного госпиталя в России, выпуск «Москвича-400», последний концерт Роя Орбисона
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4 декабря. В этот день в разные годы:
1642 год - во Франции умирает кардинал Ришелье.
1707 год - в Москве появляется первый военный госпиталь.
1946 год - в Москве выпущен «Москвич-400».
1988 год - Рой Орбисон дает свой последний концерт в Кливленде.