Языковой геноцид. Латвия запретила русский в школах и собирается запретить в детсадах
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему ЕС молчит о нарушении прав человека в Прибалтике, нужно ли переносить тело Ленина в музей и зачем города России меряются дороговизной главных городских ёлок
Языковой геноцид. Латвия запретила русский в школах и собирается запретить в детсадах
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