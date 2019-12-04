СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-04T14:46:30+03:00

Где на Руси жить хорошо. В нашей стране составили рейтинг городов по качеству городской среды 00:00 00:00

А. Челышев:

- Это программа «Среда для жизни» и мы, ее ведущие – журналист отдела экономики «КП» Елена Аракелян и Антон Челышев.

В начале ноября Минстрой совместно с ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» представил первый общероссийский индекс качества городской среды. 1114 российских городов оценили по специальной методике на основе данных за 2018 год. В масштабах целой страны такой индекс рассчитывается впервые в мире. И теперь будет рассчитываться каждый год. Что можно из этого индекса узнать, что он даст нашим городам? Об этом мы сегодня поговорим. В нашей студии координатор проекта «Индекс качества городской среды Минстроя России» Кристина Шапотько. Заместитель генерального директора фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова. И руководитель центра «Россия – организация экономического сотрудничества и развития» РАНХиГС Антонина Левашенко.

Е. Аракелян:

- Начнем с главного. Каким образом этот индекс формировался? И по какому принципу и как сравнивались между собой города?

К. Шапотько:

- Да, конечно. Но хотелось бы начать с предыстории. В мае прошлого года Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил конкретные задачи по созданию комфортной городской среды и в целом по развитию территории российских городов. Это масштабная работа, она ведется. Хотелось бы отметить, что сегодня отражением этой работы является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», ну и, конечно же, всероссийский конкурс благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Так вот, для фиксации исходного состояния и отслеживания динамики развития российских городов нужен был объективный инструмент оценки состояния среды в городе. Таким инструментом выступила наша методика, которая была разработана и утверждена в 2019 году. Уникальность ее заключается в том, что сегодня это инструмент, который позволяет произвести оценку в масштабах всей страны. Хочу отметить, что сегодня в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2018 года у нас есть базовые значения для 1114 городов.

Обращаю внимание, что это отправная точка, конечно же, для каждого города здесь и новый управленец, и действующий имеют уникальную возможность здесь и сейчас определить, какие изменения городам и конкретному жителю в городе нужны в первую очередь. Для новых управленцев быстрее включиться в работу, избежав длительного погружения в нюансы жизни города. Для меня индекс качества позволяет видеть зоны роста городов, значит, я могу быть от лица Минстроя уверена в том, что более качественно и комплексно каждый управленец на местах подойдет к развитию территории.

Е. Аракелян:

- Кристина, у нас страна огромная, города очень разные. Есть Сочи, где условия более благоприятные, а есть Заполярье, есть Москва и есть какие-то небольшие городки с 5 тысячами жителями. Как с этим обходились, каким образом такие разные города оценивали?

К. Шапотько:

- Елена, спасибо большое, что вы обратили на это внимание. Потому что сегодня в нашей отправной точке, в базовом значении очень важный пункт, на который нужно обратить внимание всех жителей нашей большой страны. Работа строится таким образом. Все города были поделены на 10 размерно-климатических групп. И здесь необходимо говорить об оценке, о базовом значении для конкретного города только по отношению к конкретной размерно-климатической группе. Можно сказать, что сегодня города с благоприятной средой это те города, которые набрали более 50% от максимально возможной оценки, то есть получили минимальный порог от 181 балла.

Е. Аракелян:

- То есть 10 этих размерно-климатических групп. Что там учитывалось? Это малые города, средние? И как обходились с климатом?

К. Шапотько:

- Все города поделены по группам, они поделены по численности. Например, группа номер один. В нее включены все города, которые свыше 1 млн. человек численностью. Вторая группа – это от 250 до 1 млн. человек. Третья – от 100 до 250 тыс. человек. И так мы идем до самой маленькой группы, которая говорит нам о том, что численность этого города – до 5 тыс. человек. Если говорить о климате, тогда необходимо сказать, что есть города, которые расположены в условно комфортном климате, и есть города, которые расположены в дискомфортном климате.

Е. Аракелян:

- Это, видимо, Заполярье.

К. Шапотько:

- Да, все верно.

А. Челышев:

- Кристина, какое участие ДОМ.РФ принимал в работе над индексом?

К. Ишханова:

- Все-таки ДОМ.РФ вместе с Минстроем разработкой индекса занимается с 2016 года. Методика не раз актуализировалась и не раз дорабатывалась. Мы проводили тестовую оценку по 30 индикаторам на тот момент. И по тестовой оценке мы на тот момент понимали, что только 20% городов имеют благоприятную среду. По результатам оценки этого года мы получили 23% городов, которые имеют благоприятную среду. В целом мы видим небольшой рост, если сравнить с тестовой оценкой. Другой разговор, что методики немного видоизменились, сравнивать не совсем корректно, но мы видим, что динамика, так или иначе, наблюдается, и мы рассчитываем, что ежегодно она будет наблюдаться. В целом для городов это такой инструмент, чтобы они увидели, как им расти дальше. То есть это определение приоритетов, как сформировать свою программу формирования комфортной городской среды, как развивать город, чтобы города становились комфортнее для жизни наших граждан.

Е. Аракелян:

- И это, видимо, главное, чем этот индекс поможет местным властям и, видимо, жителям тоже?

К. Ишханова:

- Да, безусловно. Это, по сути, инструмент как мониторинга, так и инструмент определения ключевых приоритетов развития. А для жителей это действительно инструмент, которым они пользуются, и они видят, как их власть работает для формирования более удобных городов.

К. Шапотько:

- Хотела бы добавить, что сегодня с такой максимально масштабной задачей, которая стоит перед всей страной, можно справиться большой командой. Конечно же, хотелось бы отметить, что стать городом с благоприятной средой можно только в том случае, если объединить усилия различных структур и синхронизировать действия по достижению цели национального проекта, то есть связать воедино все внутренние структуры города, например, от строительства жилья и дорог до озеленения. Если мы с вами посмотрим на нашу методику формирования индекса качества городской среды, то мы можем обратить внимание на такие индикаторы, как, например, индикатор № 7. Он говорит о доли погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Например, индикатор № 12 – уровень доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Индикатор № 25 – безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта. Индикатор № 3 – количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к численности населения в городе. Так вот, перечисленные индикаторы в количестве 4 штук мы можем синхронизировать при помощи таких национальных проектов, как «Здравоохранение», «Образование, «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ну и, конечно же, производительность труда и поддержка занятости. Поэтому сегодня власть имеет уникальную возможность при исполнении мероприятий национальных проектов достигать высокой оценки по индексу качества городской среды, в целом используя нашу матрицу, основываясь на 6 критериев, как пространственных, так и безопасности, комфорта и управленческих решений.

А. Челышев:

- Антонина, в других странах есть ли похожие методы оценки качества среды, и как они используются? Потому что мы вначале сказали, что это уникальный случай, когда городская среда оценивается сразу во всех городах страны, тем более такой большой, как наша?

А. Левашенко:

- Да, действительно, у коллег, ДОМ.РФ и Минстроя, очень корректное название – индекс качества городской среды. Это действительно уникально с точки зрения международных подходов. Потому что коллеги не пытаются запутать никого, и они назвали индекс ровно так, о чем идет оценка в этом индексе.

Что касается мира, то есть общий подход, что помимо оценки качества городской среды, надо оценивать качество жизни в городе. Это более масштабное явление. И здесь мы видим с весны прошлого года Организация экономического сотрудничества и развития и ООН приняли решение о том, что города по миру нужно оценивать с точки зрения достижения ими целей устойчивого развития - известные нам с вами ЦУРы. Зачем это было сделано, в чем изменяется подход оценки к городам? Очень просто. Когда у нас с вами есть не показатели, а цель, то мы с вами разные ведомства, разные департаменты, муниципалитеты заставляем достигать этой цели, независимо от того, что в функционале этого департамента записано. Мы заставляем их взаимодействовать между собой. И хочется отметить, что Москва является городом, который совместно с ОЭСР и ООН сейчас участвует в этом проекте по разработке этих новых показателей.

А. Челышев:

- Мы остановились на том, есть ли примеры подобного рода индексов за рубежом. Есть, но столь масштабных, получается, нет.

К. Ишханова:

- Я поясню. При разработке методики индекса качества городской среды мы руководствовались международным опытом мониторинга состояния городов. В частности, мы проанализировали более 150 документов, схожих рейтингов по различным направлениям. На самом деле их 13, схожих те или иных направлений, которые оценивают качество жизни, комфортность среды. Мы выделили более 200 показателей, которые, так или иначе, возможно применить в нашей стране. А дальше оценивали возможность в масштабах страны, когда 1114 городов, а на сегодняшний день в России 1117 городов, то есть следующий индекс мы посчитаем плюс 3 города, в таком масштабе, конечно, далеко не все показатели возможно посчитать. При отборе индикаторов мы учитывали действующие общепризнанные международные документы, вопросы формирования комфортной городской среды, в том числе актуальная программа развития городов ООН – Хабитат 2030. Были учтены ключевые современные принципы развития городов. Это приоритет пешеходной доступности, разнообразие досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов пространств в городе (парки, набережные и т.д.), разнообразие функций в жилых зонах, что тоже помогает более комфортно получать сервисы и услуги недалеко от дома. Поэтому индекс учел огромное количество таких показателей. И можно смело говорить о том, что он основан на международных ключевых, самых современных принципах, но при этом он уникален тем, что в масштабах всей страны качество среды оценивается впервые.

К. Шапотько:

- Хотелось бы отметить, что к 24-му году наша с вами задача, масштабная, в размерах страны, это, конечно же, чтобы доля городов с благоприятной средой была более 60%. Это основная задача по нашему федеральному проекту. И хотелось бы еще отметить, что сегодня из нового. Если ранее мы с вами считали индекс до 1 ноября, и считать мы его будем ежегодно, то сейчас формирование индекса качества городской среды будет до 1 апреля ежегодно. Это связано с тем, что в соответствии с указом президента РФ от 25 апреля об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц включен ключевой показатель эффективности, который говорит о доле городов с благоприятной средой. Поэтому сегодня наша основная задача – качественно собрать данные до 5 февраля 20-го года и на основании этих данных произвести формирование индекса качества городской среды по итогам 2019 года. Как уже сказала Кристина, у нас прибавилось три города, это 1117 городов. Поэтому впереди очередной этап масштабной работы, но мы уверены, что большой командой мы справимся.

Е. Аракелян:

- Исходя из того, что вы сейчас рассказали, возникает вопрос. Как теперь стоит выстраивать работу муниципальным властям, чтобы показать достойный результат и повысить качество городской среды?

К. Ишханова:

- Хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент власть на местах имеет уникальную возможностью – здесь и сейчас понять, что важно конкретному горожанину в конкретном городе на текущий момент. И этот индекс, базовое значение позволило нам подсветить те зоны роста конкретных городов в масштабах страны, которые требуют внимания по тем или иным индикаторам, состоящим в матрице из 36 индексов показателей качества городской среды. Поэтому сегодня органам власти очень просто, изучив оценку своего города по 36 индикаторам, определиться, на какие конкретно направления ему нужно уделить в первую очередь свое внимание.

К. Шапотько:

- Методика, о которой говорит Кристина, подразумевает некую матрицу. 6 типов городских пространств, 6 критериев. Это удобный инструмент для муниципалитета, для органа управления. Открыв на сайте свой город, он может увидеть, на какой тип пространства, за какой именно критерий он получил меньше всего баллов, и понять, что в жилой зоне у меня больше всего проблем, я должен решать вопросы именно с теми индикаторами, которые отвечают за жилые пространства. Либо, например, озелененные пространства, или улично-дорожная сеть. По критериям безопасности или по критериям экологии. То есть это некая подсказка для них, в каком направлении двигаться. Специально созданы эти 6 на 6 так называемые матрицы, которые помогают им определиться.

Е. Аракелян:

- А мнение самих горожан как при этом учитывается?

К. Шапотько:

- Конечно, мнение горожан – это первоочередная задача, на которую должны обращать внимание. Хотелось бы отметить, что у нас в матрице 36-м индикатором идет как раз доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет. Этот показатель также содержится в федеральном проекте и является основной задачей, которую необходимо достигать ежегодно.

Хотелось бы отметить, что сегодня мы доработали этот индикатор, и он отражает не просто вовлечение граждан, а еще и с использованием цифровых технологий. А в рамках цифровизации городов сегодня это одна из приоритетных задач.

А. Левашенко:

- Хотела бы дополнить. Мы говорим про индекс качества городской среды. Но в 2018 году Минэкономразвития презентовало индекс городского развития. Это более широкий подход к тому, о чем говорят коллеги, и по-хорошему Минэкономразвития должно взять инструмент коллег и встроить в более широкий индекс. Но при этом индекс коллег может существовать как самостоятельный индекс. Если мы говорим про индекс качества городов, то здесь к вашему вопросу об опросных показателях. Подход ОЭСР, подход ООН говорит о том, что опросные показатели, конечно, должны быть, далеко не все, но определенно должны быть. В качестве примера могу привести такой опросный показатель, который используется в индексе лучшей жизни ОЭСР, который называется «Насколько вы чувствуете себя безопасно ночью на улицах вашего города». Это абсолютно опросный показатель, и именно ночью. Потому что методика ОЭСР выявила, что именно ощущение безопасности ночью, с 0 до 4 утра, является показателем того, насколько безопасно в данном городе. Например, Инчхон в Южной Корее, будучи там ночью, ты чувствуешь себя безопасно. Вопрос - почему ты чувствуешь себя безопасно? Потому что потом тебе показывают огромный бигдейта-центр, который показывает, какое количество камер следит за тобой ночью. Соответственно, там на улицах есть какое-то субъективное (и оно же объективное) ощущение безопасности. Такие показатели, конечно, должны включать, если мы говорим про качество города.

А. Челышев:

- На самом деле камеры никого не спасут. Они потом могут преступника поймать, но тебе от этого, если ты будешь ограблен, не легче.

А. Левашенко:

- Но это некая превентивная мера для всех.

К. Шапотько:

- По теме безопасности и того, как люди ощущают себя на улицах. На самом деле это очень интересная статистика, которую могли бы собирать у нас. И мы сейчас в рамках работы над методикой столкнулись с довольно большими проблемами сбора данных и анализа данных по всей стране. Мы понимаем, что, например, собираются данные по безопасности и по количеству смертей в городе, которые совершаются по каким-либо преступлениям. Очень интересно было бы получать данные количества преступлений, совершаемых в открытых общественных пространствах, грубо говоря, в парках, на улицах, на площадях. Такого показателя не существует. А в мировой практике как раз такие показатели меряются, и не только опросными методами, но и методами данных статистики. А это серьезный показатель, потому что действительно люди тогда чувствуют себя в безопасности, а это ключевое требование к качеству среды.

А. Челышев:

- Вы наверняка обращались в Министерство внутренних дел, чтобы они эту статистику предоставили. Какова их реакция, готовы ли они?

К. Ишханова:

- На данный момент у них нет возможности территориальное деление делать на территории общего пользования и частные территории. Сейчас замер идет на город. Министерство нам передает данные по преступлениям, но деления на общественные пространства или частные приватные территории, или внутри, в каких-то помещениях преступления совершаются – вот этого деления нет. А это очень интересный и важный показатель.

А. Левашенко:

- Сегодня в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства стекаются данные для расчета и для формирования индекса качества городской среды. Поставщиками этих данных являются как субъекты РФ, так и наши партнеры – ДОМ.РФ. Кроме этого, хотелось бы отметить, что мы сотрудничаем с МВД России, мы сотрудничаем с Роспотребнадзором. Конечно же, данные от Министерства культуры поступают к нам. Поэтому сегодня индекс качества городской среды – это масштабный комплексный инструмент, который затрагивает все сферы жизнедеятельности конкретного горожанина и, конечно же, взаимодействие со смежными ведомствами, для того чтобы эту качественную синхронизацию провести. И держать всегда руку на пульсе.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о первом в стране индексе качества городской среды. Наверняка люди, которые живут в 1117 российских городах, хотят посмотреть, какой индекс у их города. Где они могут все это увидеть?

К. Шапотько:

- 1 ноября 2019 года на официальном сайте Минстроя России был опубликован индекс качества городской среды по итогам 2018 года для 1114 городов. Для индекса качества разработан сейчас отдельный сайт, на который вы можете перейти и посмотреть детализированную оценку по субъектам и по городам - Индекс городов.РФ.

А. Челышев:

- Рассмотрим несколько примеров городов и их индексов. Может, есть неожиданные результаты? Хорошие или плохие.

К. Шапотько:

- Неожиданно хороших или плохих - я бы так не сказала. Адекватная и объективная оценка, у нас 23% на территории РФ городов с благоприятной городской средой из 1114. К 2024 году нам необходимо достичь более 60% городов на территории страны с благоприятной средой. И важно сказать, что сегодня каждый горожанин может зайти на сайт и эту объективность для себя подтвердить.

А. Челышев:

- Приведем несколько примеров. Условно благополучный – это выше 82 пункта?

К. Шапотько:

- Условно комфортный климат с благоприятной средой от 181 балла.

А. Челышев:

- В «Комсомолке» вышла вкладка «Комфортная среда», где несколько таких примеров приведено. Я удивился, увидев на одном из первых мест город Рыбинск Ярославской области.

Е. Аракелян:

- Это не на одном из первых мест, это город с благоприятной средой.

А. Челышев:

- С высоким индексом.

К. Шапотько:

- Давайте сразу поправочку дадим. Очень важно не воспринимать индекс как рейтинг. Индекс – это диагностика проблем городской среды. Это универсальный механизм для определения направления улучшения городской среды. И результаты индекса должны способствовать составлению грамотно городских программ улучшения качества городской среды. Жители, открывающие информацию о собственном городе на сайте, могут увидеть свой город в сравнении только внутри своей группы. И ни в коем случае Рыбинск не сравнивается с Москвой или другим миллионником. По количеству баллов сравнивать города не совсем корректно.

Е. Аракелян:

- У нас он значится как большой город. Это категория, которая идет после крупнейших и крупных городов. И условно комфортный климат. У Рыбинска достаточно высокая оценка – 220 баллов, но по разным категориям она достаточно неравномерно распределяется. За что-то 40 баллов, за что-то 27 баллов. Жители города откроют сайт, посмотрят, они могут свои отклики дать, предложения?

К. Шапотько:

- Конечно. Рыбинск у нас в группе номер три. Это большие города. В этой группе те города, численность которых от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч человек. Рыбинск набрал 220 баллов. Он входит в топ-10 лучших городов, но по своей группе №3. И для жителей показателен балл с точки зрения разбивки по критериям и пространствам, потому что они для себя могут найти ответы на вопросы, в какой сфере на сегодня у их города зона роста. Куда должна обратить внимание власть, на какие вопросы. Адресно на что потратить деньги федерального, местного, регионального значения, чтобы комфортность была повышена.

Открыли сайт. По шести типам городских пространств, по каждому типу пространств максимальное количество баллов возможно 60. И ниже половины баллов получило только одно пространство – это общественно-деловая инфраструктура и прилегающие к ним пространства – 27 баллов. Остальные баллы выше 30.

А. Челышев:

- Обратим внимание на «должны обратить внимание». Как муниципальные и региональные власти должны с этим работать? Обратить внимание и принять к сведению? Или будет ответственность у них за не очень интенсивный рост этого индекса? Или его снижение.

А. Левашенко:

- Мы с вами определили, что в городе Рыбинск у нас меньше всего баллов по пространству «общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства». По нашей матрице в соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды мы конкретно и четко знаем, в каких критериях данный город у нас имеет зону роста. Мы знаем конкретные индикаторы. Это индикатор, который касается доли освещенных частей улиц, проездов и набережных на конец года, разнообразие услуг в общественно-деловых районах, индикатор доли площади города, убираемая механизированным способом, концентрация объектов культурного наследия, уровень развития общественно-деловых районов города. И внешнее оформление городского пространства. В рамках провисания или зоны роста по данным индикатора местным властям необходимо будет погрузиться в смысловую нагрузку каждого индикатора и посмотреть, каким образом при помощи мероприятий того или иного национального проекта можно будет повлиять на результат.

В начале я говорила, что у нас есть указ президента от 25 апреля 2019 года об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Мы говорим о том, что наш индекс качества городской среды прописан как основные показатели в федеральном проекте плюс ко всему в рамках указа президента эта оценка влияет как ключевой показатель эффективности на оценку руководителей высших исполнительных органов государственной власти, которая будет получена до 1 мая 2020 года. Именно поэтому мы сформируем индекс качества городской среды по итогам 2019 года к 1 апреля. Чтобы успеть повлиять на оценку к 1 мая.

- Вместе с этим результаты индекса будут в некоторой степени влиять на субсидии, распределяемые регионам.

А. Челышев:

- Минстрой, Дом.РФ, «Стрелка» проделали колоссальную работу по созданию индекса. Мне кажется, глава администрации любого города сам должен знать, что у него не так. И сам это должен исправлять. Если он это не делает, его губернатор должен увольнять. Получается, главы городов этим занимались спустя рукава? Или они получали не совсем качественные данные?

- Самый главный вопрос, чтобы правильно и корректно сравнивать все города между собой. У одного мэра понимание, что у него проблема там и там, у другого в другой плоскости понимания. ? ищет именно те методы и анализы сравнения городов между собой, чтобы сравнивать вне зависимости от того, в какой стране ты находишься, с каким административно-территориальным делением ты живешь. По единым индикаторам сравнивать города между собой. И находиться в едином сравнительном поле для мэров правильная конкурентная среда, когда они захотят расти. С такой целью индекс и создавался.

К. Шапотько:

- Сегодня индекс – это уникальная возможность качественно синхронизировать мероприятия всех национальных проектов. От здравоохранения до экологии. Для высших должностных лиц это матрица в помощь для того, чтобы подсветить те проблемные вопросы в текущем времени. Каждый год мы можем столкнуться с такой ситуацией, что работа эффективная команда будет приводить к увеличению балльной оценки по тем или иным критериям, которые у нас содержатся в матрице, утвержденной методикой. И мы не можем с вами охватить все вопросы одномоментно. Мы должны определить самые важные точки, которые являются зоной роста в конкретном городе для того, чтобы как можно быстрее эту комфортную городскую среду обеспечить для наших жителей.

А. Левашенко:

- Дополню в тему города Рыбинск. Мы сказали, где у него меньше всего баллов. У меня есть данные, что более всего в стране развито пространство жилье и прилегающие пространства к жилью. А менее всего - общественно-деловая инфраструктура. В целом по стране показатель, что именно этот городской тип пространства получает меньше всего баллов.