2019-12-04T15:41:55+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Немецкие СМИ обвинили Россию в убийстве гражданина Грузии в Берлине, расстрелявший прохожих 50-летний пермяк оказался наркоманом, в ГИБДД объяснили отмену сдачи площадки при экзамене на права

Валентин Алфимов - с главными темами дня.Валентин Алфимов - с главными темами дня.

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Немецкие СМИ обвинили Россию в убийстве гражданина Грузии в Берлине, расстрелявший прохожих 50-летний пермяк оказался наркоманом, в ГИБДД объяснили отмену сдачи площадки при экзамене на права

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