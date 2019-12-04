Немецкие СМИ обвинили Россию в убийстве гражданина Грузии в Берлине, расстрелявший прохожих 50-летний пермяк оказался наркоманом, в ГИБДД объяснили отмену сдачи площадки при экзамене на права
Валентин Алфимов - с главными темами дня.
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Немецкие СМИ обвинили Россию в убийстве гражданина Грузии в Берлине, расстрелявший прохожих 50-летний пермяк оказался наркоманом, в ГИБДД объяснили отмену сдачи площадки при экзамене на права
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