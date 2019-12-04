2019-12-04T15:19:00+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Андрей Кураев: В школе на уроках об основах религии нужно говорить не о Библии, а о ситуациях из современной жизни

Минпросвещения решило вернуть в начальные школы изучение основ религии.Минпросвещения решило вернуть в начальные школы изучение основ религии.

Андрей Баранов и Елена Афонина обсуждают с автором учебника по основам православия, диаконом Андреем Кураевым, нужно ли возвращать в начальные школы изучение основ религии и заменять изучение второго иностранного на религиоведение

Андрей Кураев: В школе на уроках об основах религии нужно говорить не о Библии, а о ситуациях из современной жизни

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 30.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
27 Ноября 2019 13:03 - 13:45

Национальный вопрос

Тема: За туманом и запахом тайги больше никто не едет. Как удержать людей на русском севере

В студии: Андрей БАРАНОВ, Алексей ОВЧИННИКОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Дмитрий ЖУРАВЛЕВ
07:30
21:30
24 Ноября 2019 13:03 - 13:45

Национальный вопрос

Тема: Опять не дошло. Эстония продолжает требовать от России возврата «аннексированных территорий»

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Дмитрий ФОСТ, Андрей АФАНАСЬЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Правительство РФ признало Самарскую область одним из лидеров регионального развития
Детский омбудсмен считает, что закон о домашнем насилии не соответствует Конституции
Сразу в трех населенных пунктах Алтайского края появились новые фельдшерско-акушерские пункты
Украину призвали не блокировать российские сайты без решения суда
Прокурор попросил приговорить к 6 годам колонии украинского депутата за нападение на посольство России
Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек
Самозанятые пенсионеры получат прибавку как неработающие
Власти Германии ждут от России содействия в расследовании убийства в Берлине
В России стало в два раза меньше заключенных
В Тюмени светила медицины обменяются опытом
Генпрокуратура РФ: Государство вправе вмешаться в дела семьи для защиты людей
Лидер Северной Кореи пообещал Трампу «рождественский подарок»
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
В Праге в результате столкновения двух автобусов пострадали 18 человек
Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
Британский чиновник предложил есть белок ради спасения деревьев
Хакеры научились взламывать переписки в Telegram
В якутской Арктике открылась суперсовременная школа
Песков опроверг обвинения в адрес РФ в причастности к убийству в Берлине
Пожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек
Россельхознадзор ограничит ввоз аргентинского и парагвайского мяса
Эксперты рассказали о влиянии краски для волос на развитие рака груди
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилии
Студенты ста российских вузов получат бесплатный образовательный курс по анализу данных
В Казахстане отказываются считать аннексией воссоединение Крыма с Россией