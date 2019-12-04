Андрей Кураев: В школе на уроках об основах религии нужно говорить не о Библии, а о ситуациях из современной жизни
Андрей Баранов и Елена Афонина обсуждают с автором учебника по основам православия, диаконом Андреем Кураевым, нужно ли возвращать в начальные школы изучение основ религии и заменять изучение второго иностранного на религиоведение
Андрей Кураев: В школе на уроках об основах религии нужно говорить не о Библии, а о ситуациях из современной жизни
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