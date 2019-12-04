СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-04T15:55:45+03:00

Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с НАТО, США вновь отказали в выдаче виз нашей делегации, стоимость оливье за год выросла на 5% 00:00 00:00

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