Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с НАТО, США вновь отказали в выдаче виз нашей делегации, стоимость оливье за год выросла на 5%
Валентин Алфимов - с главными темами дня.
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с НАТО, США вновь отказали в выдаче виз нашей делегации, стоимость оливье за год выросла на 5%
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