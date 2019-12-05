На Россию снова пытаются повесить заказное убийство. На этот раз - Германия
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, чем закончится российско-немецкий скандал, кому тяжелее работать - депутатам Госдумы или шахтерам и как добиться безопасности пассажирских перевозок
На Россию снова пытаются повесить заказное убийство. На этот раз - Германия
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