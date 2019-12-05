2019-12-05T12:47:57+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала депутатов отказаться от законопроекта о семейном насилии

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами проект закона о борьбе с домашним насилием, как стать успешным человеком и нужно ли наказывать СМИ за давление на суд

Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала депутатов отказаться от законопроекта о семейном насилии

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 38.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
19 Ноября 2019 10:03 - 10:54

Главное - вовремя

Тема: Москва отпустила Савченко и Сенцова, передала Киеву задержанные корабли, проводит встречи в «нормандском формате». Сколько можно идти на уступки Киеву?

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Распечатали кубышку: Медведев рассказал о выделении денег из Фонда национального благосостояния
Сенатор объяснил, что кроется за дружелюбием польского президента к РФ
Главным цветом 2020 года стал классический синий
Госдума поддержала во втором чтении проект о повышении МРОТ
Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе о статусе Донбасса
Мединский поддержал идею об ограничении использования смартфонов в школах
Путин продлил на пять лет срок полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
В МИД России сообщили о возможном визите Лаврова в Америку
Дмитрий Медведев заявил, что Зеленского пытаются затащить в конфликт с Россией
Новый штраф за парковку на местах спецтехники появился во дворах центра Москвы
Сахалинская область предложила Японии поставлять в регион автомобили, работающие на газе
Доработка школьных образовательных стандартов будет завершена к 2020 году
Дмитрий Медведев: «Закрывать YouTube никто не собирается!»
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
В Госдуме назвали "вбросом" новость о подорожании ОСАГО на 30%
Ученые предупредили о климатической катастрофе из-за выбросов метана в Арктике
В России гражданина осудили по материалам Генпрокуратуры Латвии
Ростуризм рассказал о местах главных новогодних гуляний в России
Французское издание Le Monde сообщило о "базе ГРУ" в Альпах
В Вологде открылся центр поддержки одаренных детей «Импульс»
Африка променяла Запад на сотрудничество с Россией
В Госдуме оценили призывы из Киева выйти на Майдан
Профильный комитет Госдумы не принял законопроект о жетонах росгвардейцев