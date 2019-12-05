Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала депутатов отказаться от законопроекта о семейном насилии
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами проект закона о борьбе с домашним насилием, как стать успешным человеком и нужно ли наказывать СМИ за давление на суд
Патриаршая комиссия по вопросам семьи призвала депутатов отказаться от законопроекта о семейном насилии
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