СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-06T17:27:00+03:00

Как можно заработать на школе танцев 00:00 00:00

И. Измайлов:

- Вы слушаете радио "Комсомольская правда". В студии Игорь Измайлов. Сейчас о национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так полностью и называется этот национальный проект. Речь идет, в общем, об итогах 2019 года. Несколько слов скажу и что-то даже процитирую. Через почти неделю, 11 декабря, в рамках этого национального проекта должен состояться заключительный в этом году форум «Мой бизнес». Вот эти форумы проводятся и проходят они не первый раз. В этом году проходил практически по всей стране, в крупных городах, во всех регионах. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - развитие одноименного приоритетного проекта, который длится уже с 2016 года, то есть практически три года.

Что внутри этого нацпроекта? Предлагаются меры поддержки предпринимателей на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса. Я вот сейчас прочитаю, потому что здесь, с одной стороны, надо, чтобы было точно, а с другой стороны, по пунктам все и разъясняется. Значит, от появления идеи начать бизнес, далее – помогают с регистрацией и в получении, вот здесь интересно, доступного финансирования. Имущественной поддержки. Ну и, соответственно, уже до реализации самих проектов в совершенно разных направлениях. Туризм, сельское хозяйство и так далее. Возможно, если уж дело пойдет, то и с экспортом обещают помочь.

Есть пять подразделов этих федеральных проектов. Первое – улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Второе – расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам. Третье -… А, кстати, и в том числе ко льготному финансированию. Третье – акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. Четвертое – создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Ну и пятое – популяризация предпринимательства. Здесь, возможно, кстати, и сами предприниматели могут многое рассказать о том, как, используя интернет, вполне себя продвинуть. Сейчас мы к этому и перейдем.

Ну и, значит, что касается льготного налогообложения, то самозанятыми гражданами особо заниматься будут. Сейчас к нам присоединяется Виталий Крюков, основатель школы танцев YouDance. Виталий, добрый день.

В. Крюков:

- Добрый день.

И. Измайлов:

- Виталий пока тут все фотографирует, видимо, с тем, чтобы себя и продвинуть. Давайте начнем с того, как начинали бизнес. И пару слов о том, что за бизнес. Из названия понятно, что танцы. Но более конкретно.

В. Крюков:

- Слушайте, у меня несколько проектов. Один из них – известная школа танцев YouDance. Это парные танцы под современную музыку. Может быть, вот мы, если в Москве на набережной видели в Парке Горького, как танцуют ребята летом каждый вечер, в паре, что-то непонятное и что-то очень красивое. Вот это называется – хастл.

И. Измайлов:

- Это только в Парке Горького? Или везде?

В. Крюков:

- В Парке Горького. И в разных парках – тоже танцуют иногда.

И. Измайлов:

- Где учат. Кто-то показывает, и толпа учится… Это вот оно, да?

В. Крюков:

- Ну, в принципе у нас ученики они учатся в зале в основном. Потом что как бы в толпе учиться не очень эффективно. А потом приходят и получают удовольствие от танца уже в парке. Школа танцев начиналась шесть лет назад. У меня вообще восемь поколений военных в семье. И сам я в военной академии учился.

И. Измайлов:

- Одно поколение – танцев.

В. Крюков:

- Да нет, и танцор из меня не получился, если честно. Но на старшем курсе академии военной я пошел танцевать с мыслью научиться наконец. Потому что я был самым деревянным, ну, не знаю, ругаться нельзя у вас, но вот самым деревянным. И хотел научиться, не знал даже что. И вот выбрали парные танцы случайно совершенно. Я узнал, что можно быстро научиться. Что после первого занятия я уже с живой девушкой танцевал в паре музыку и получал от этого неимоверное удовольствие.

И. Измайлов:

- То есть нашли школу какую-то, позвонили, сходили на одной занятие – и все пошло?

В. Крюков:

- Да, просто вот так вот. А потом оказалось, что там дискотеки, вечеринки, оупен-эйры, конкурсы. Я на турнир вышел в 21 год впервые в жизни. Необыкновенно волнительно. Я удивился, что вот этот весь мир он вот такой вот доступный. И с этой идеей школа танцев родилась. У нас десятки тысяч учеников по всей России, которые повторяют мой путь, делают какой-то свой, уникальный уже. Ну вот такая вот история.

И. Измайлов:

- В каком-то смысле получилось, что вы как конкуренцию создали той школе, в которой сами первый раз учились.

В. Крюков:

- Она закрылась уже, конкуренцию там нечему создавать. А просто собрали команду. Я – танцор совсем средненький. То есть спортсмен, но средненький. Все руководители школ танцев они почему-то чемпионаты всего на свете. Я как предприниматель исключительно вот такую роль себе занял, собрал.

И. Измайлов:

- То есть любитель танцев, но в большей степени предприниматель.

В. Крюков:

- Да, предприниматель и управленец.

И. Измайлов:

- Виталий, а вот тогда самое интересное и, наверное, на чем многие спотыкаются. От идеи до реализации как шел процесс? И раз уж мы коснулись нацпроекта, в какой степени здесь государство помогает или не помогает?

В. Крюков:

- Слушайте, когда я начинал, государство, не знаю, может быть, оно помогало, но я делал все равно сам. Ну, то есть у нас там 200 тысяч взяли в долг у друга, открыли первый зал, собрали первую команду, собрали учеников. И у нас первая группа получилась. Шесть лет назад. Потом второй, третий зал, другие города открывались. И там уже посложнее, уже там не было ни образовательных программ особо, ничего такого. То есть то, что сейчас популяризация предпринимательской деятельности идет, это прекрасно, мне кажется. То есть наряду со всеми налогообложениями, кредитованием и всем прочим, вот этим инструментарием бизнеса, мне кажется, самое главное – это доступность примеров. То есть для меня примером были некоторые предприниматели, которые я увидел и удивился. Парень младше меня, ездит уже на дорогой машине и владеет классным бизнесом, управляет, и у него растет еще все. И для меня этот пример был знаковым, что так можно.

И. Измайлов:

- А у парня какой бизнес был?

В. Крюков:

- Хостелы, кофейни – небезызвестный Аяз Шабутдинов. И для меня этот пример был четыре-пять лет назад вот прям удивительным, что так можно. Потому что у меня же, повторюсь, родители военные – и мама, и папа. И не было перед глазами, что можно вот так взять и из ничего в предпринимательскую деятельность уйти.

И. Измайлов:

- То есть такая во многом главная трудность – это внутренне преодолеть что-то внутри себя. А дальше – какие трудности на этом пути, связанные с реализацией, стояли перед вами?

В. Крюков:

- Дальше – классические трудности. Они связаны с менеджментом, с ростом и с пониманием правильных шагов. То есть часто предприниматель делает по наитию. Знаете, я вот люблю эту метафоричную конструкцию. Предприниматель – это как слепой лось, пробирающийся сквозь лесной пожар. То есть все время что-то новое происходит. И государство оно там вроде помогает, это новые правила, их надо учитывать здесь, здесь, здесь. Здесь получать сотрудники, здесь какая-то менеджерская история. То есть куча всяких проблем, к которым нас жизнь вообще не готовила. И которым научиться вообще невозможно. То есть даже если МВА закончить и так далее. Просто это практика, чистая практика, которую нужно пережить. А ее можно пережить, если ты вовремя получаешь тот самый совет от старших товарищей. У меня всегда были какие-то наставники, менторы, у которых я могу спросить: слушай, вот такая и такая ситуация. Сделал это – получил это. Хочется по-другому, хочется не сто тысяч, хочется миллион.

И. Измайлов:

- А вот здесь подробнее. Это советники как раз из этой истории «Мой бизнес», который развивается в рамках национального проекта?

В. Крюков:

- Сейчас «Мой бизнес» - достаточно молодой проект. Это вот, по сути, вот этот год яркие выступления в разных городах. И там уже я как советник, наверное, то есть как человек, который выступает перед аудиторией большой, показывает свой пример. И советником выступают. То есть у нас же через соцсети можно любому человеку этому написать в Инстаграм, ВКонтакте и спросить совета. И вот сейчас это доступно. Потому что вот официальные амбассадоры проекта, официальные спикеры проекта…

И. Измайлов:

- То есть уже «Мой бизнес» вас привлекает? Говорит: Виталий, слушай, там молодые ребята есть, расскажи, как что?

В. Крюков:

- Ну, все так. Все так. Они же проводят по разным городам. От Светлогорска Калининградской области до Камчатки, просто везде проводят эти мероприятия. И, понимаете, через книгу вроде как можно пообщаться с крупным предпринимателем, с Тиньковым, и так далее, через интервью. А когда ты лично видишь – все равно это другое. Ну вот удивительно, казалось бы, информация. Слова, буквы. А все равно другое, когда ты лично познакомился, руку пожал, посмотрел, пообщался. И уже ты как-то заряжен. Блин, так вот он, живой, потрогать можно.

И. Измайлов:

- А те, кто на местах, вот так же молодые или не очень ребята, которые входят в это, пытаются что-то свое делать, они знают о том, что есть «Мой бизнес», что форумы проводятся? Куда прийти, у кого совета спросить?

В. Крюков:

- Слушайте, вот удивительно, насколько инновационно использует инструменты продвижения «Мой бизнес». То есть через всю рекламу на Ютубе, невозможно сейчас на Ютубе посмотреть ролик без рекламы ближайшего мероприятия «Мой бизнес». И это вроде как окологосударственная история. И мы привыкли, что окологосударственная – долго, это неповоротливо. Но получается так, что история очень динамично развивается. Я не знаю, надо быть в какой-то ракушке, в углу дома сидеть с отключенным интернетом, чтобы не узнать об этом. При том, что мероприятия те же самые они бесплатные. Хотя спикеры, я совсем молодой спикер в этом плане, а есть именитые, которые там тренинги стоят очень много десятков тысяч рублей.

И. Измайлов:

- А тут фактически бесплатно.

В. Крюков:

- А тут бесплатно, приходишь, задаешь вопросы, голосуешь – и все. Сейчас, мне кажется, проблема вторая, что перенасыщенность информацией. Что там человеку, который предприниматель, у которого только идеи еще, ему тяжело, он такой – и этого послушал, и этого, и этого. И очень тяжело выбрать именно ту самую информацию, которая ему актуальна сейчас.

И. Измайлов:

- В целом деловой климат сейчас, как вот вы по своей работе чувствуете, куда меняется?

В. Крюков:

- Позитивненько достаточно. Но его создают вот люди как раз. То есть его создают люди, которые на местах, которые со стороны госслужбы, со стороны предпринимательства. Вот именно социум создает и улучшает климат, который мотивирует что-то делать, что-то менять. И возможности всегда есть. И это замечательно.

И. Измайлов:

- Я так понимаю, ваш бизнес уже по франшизе вы начали. Я вот посмотрел сайт сейчас.

В. Крюков:

- Да я и продаю его уже. То есть школа танцев она вообще выставлена на продажу. Я перешел в рекламное агентство – следующие проекты. Но да, франчайзинг имел место.

И. Измайлов:

- Из малого предпринимательства – дальше.

В. Крюков:

- Да, следующий шаг должен быть какой-то.

И. Измайлов:

- Спасибо. Виталий Крюков, основатель школы танцев YouDance, и национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».