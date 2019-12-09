Сергей Лавров рассказал о своих ожиданиях от «нормандского» саммита
Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают предстоящий саммит «нормандской четверки», бессрочную забастовку во Франции и «желтыжилетизацию» социального протеста, объединение футбольных болельщиков против действий полиции
Сергей Лавров рассказал о своих ожиданиях от «нормандского» саммита
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