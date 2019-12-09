2019-12-08T21:36:18+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

9 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», завершение Арамом Хачатуряном работы над балетом«Гаянэ»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

9 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», завершение Арамом Хачатуряном работы над балетом«Гаянэ»

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9 декабря. В этот день в разные годы:

1836 год - премьера оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки

1842 год - премьера оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки

1942 год - Арам Хачатурян заканчивает балет «Гаянэ».

1953 год - компания «Дженерал электрик» увольняет всех сотрудников коммунистов.

1989 год - на вершине хит-парадов песня Билли Джойса «Не мы раздули пожар».

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1 Декабря 2019 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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