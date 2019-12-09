9 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», завершение Арамом Хачатуряном работы над балетом«Гаянэ»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
9 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», завершение Арамом Хачатуряном работы над балетом«Гаянэ»
9 декабря. В этот день в разные годы:
1836 год - премьера оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки
1842 год - премьера оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки
1942 год - Арам Хачатурян заканчивает балет «Гаянэ».
1953 год - компания «Дженерал электрик» увольняет всех сотрудников коммунистов.
1989 год - на вершине хит-парадов песня Билли Джойса «Не мы раздули пожар».