СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-08T21:36:18+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

9 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», завершение Арамом Хачатуряном работы над балетом«Гаянэ» 00:00 00:00

9 декабря. В этот день в разные годы:

1836 год - премьера оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки

1842 год - премьера оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки

1942 год - Арам Хачатурян заканчивает балет «Гаянэ».

1953 год - компания «Дженерал электрик» увольняет всех сотрудников коммунистов.

1989 год - на вершине хит-парадов песня Билли Джойса «Не мы раздули пожар».