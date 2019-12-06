СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-06T12:32:39+03:00

Где купить разных деликатесов и просто качественных продуктов по привлекательным ценам 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте. У микрофона Антон Челышев. Мы продолжаем цикл программ, посвященных Дальнему Востоку России. Новейшая история дальневосточного региона началась в 2013-м, когда правительство по поручению президента утвердило государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и байкальского региона». Владимир Путин объявил подъем Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. В наших передачах мы расскажем о том, как создаваемые на Дальнем Востоке привлекательные условия для бизнеса и инвестиций отражаются на повышении качества жизни дальневосточников, об опережающем развитии социальной сферы, культуры и науки на Дальнем Востоке и о многом другом.

Сегодня поговорим о традиционных Днях Дальнего Востока, которые открылись в Москве. Форум, как водится, состоит из двух частей – фестиваля (он пройдет с 12 по 14 декабря) и ярмарки, которая открылась 2-го числа и будет работать до конца этой недели. В этом году павильоны выставки разместились на Новом Арбате, и даже плохая погода не мешает москвичам и гостям столицы приезжать, ходить и, конечно, покупать дары природы и произведения мастеров Дальнего Востока. Перед покупкой продавцы дают попробовать, и это, конечно, гастрономический удар ниже пояса. Потому что, отведав, ты, как правило, не остаешься равнодушным. Как бы ни держался москвич и гость столицы за кошелек, а все равно тот будет не раз открыт и значительно облегчен. Зато в сумке окажутся и юкола горбуши, и балык из спинки нерки, и вяленая корюшка. А еще икра, рыбий жир, орехи, дикоросы, чаи, пироги, пирожки, травяные сборы и произведения народных умельцев. Кроме того, на ярмарке практически в режиме нон-стоп проводятся мастер-классы и идет обширная культурная программа. Мы побывали на ярмарке и пообщались с несколькими дальневосточными предпринимателями.

Так, из Забайкальского края в Москву приехал целый ресторан.

- Мы приехали из Забайкальского края. Мы – ресторан «Забайкалье». Есть в городе Чите такой ресторан – «Забайкалье», огромный, красивый, стоит прямо на центральной площади. Мы привезли наши фирменные кулебяки. Мы печем их огромный ассортимент. Мы их приготовили дома, заморозили и сюда эту всю заморозку привезли. Это кулебяки «Поросята» с говяжьим языком, это кулебяки «Хохлома» с капустой, это кулебяки «Грибок» с грибной начинкой из рыжиков, кулебяки «Рыбка» с рыбной начинкой. Еще мы привезли очень много начинок для наших знаменитых блинов с припеком. Это грибная икра, большой объем варенья из дикорастущих лесных ягод. Это облепиха, черная смородина, лесная малина.

А. Челышев:

- Чемпион России по рыболовству, Камчатка, привезла много рыбы, икру, а еще рыбий жир, ягоду и уникальный час.

- Привезли мы икру, рыбу, рыбий жир. Это уникальный продукт, очень удобный, капсулированный, маленькие капсулы, очень удобно их проглатывать, и деткам очень удобно давать. Все сделано на Камчатке. То есть рыбку парную достали, посолили, закоптили, упаковали в вакуум, и мы сюда привозим. Рыбий жир тоже сразу приготовили. Слабосоленая рыбка, прямо парную засолили, в морозилке, без консервантов. Еще мы угощаем нашим камчатским Иван-чаем, собранным на этих гектарах дальневосточной земли, с ягодками сублимированной сушки. Это может быть или голубика, или шикша, или брусничка. И еще у нас есть чай из черемши. Это уникальный продукт, там нет остринки шеремшовой, но есть аромат, он согревающий.

А. Челышев:

- Представители коренных народов Камчатского полуострова решили поделиться тайнами и красотой своих национальных предметов одежды. Москвичкам очень подходит.

- Мы привезли изделия мастеров наших камчатских народов. И представляем сувенирные, традиционные изделия, есть у нас и головные уборы, также у нас интерьерные очень красивые вещи. Головной убор называется у нас малахай, корякско-оленная шапочка, и детские головные уборы. Также коренные жители, женщины и мужчины, для того чтобы себя украсить, одевают головнушку, и называем мы ее лената. Это оберег. Потому что вся наша жизнь связана с духами, и чтобы духи нам не мешали жить, мы украшаем себя, чтобы им нравилось, и живем с ними в содружестве.

А. Челышев:

- Из Якутии, помимо огромного количества разных вкусностей, приехали произведения косторезного искусства. Рассматривая некоторые из них, мы узнали о еще одной неразгаданной тайне. Так что у перевала Дятлова может появиться серьезный конкурент.

- Вот, например, большая композиция, называется «Тайна озера Лабынкыр». Центральная фигура, которая бросается в глаза, это чудовище в виде огромной рыбы. Вырезана она из рога горного барана. Вся структура, фактура, все сохранено. Разинутая пасть. По легенде, живет там чудовище. Даже приезжали к нам на исследования многие ученые, которые старались наблюдать, нырять, подводное царство снимать, хотя бы одним глазком увидеть такое чудовище. В центре там мелкие рыбы из бивня мамонта вырезаны. Обычно мелкие рыбы сопровождают крупных рыб. А наверху фигуры рыбаков, которые попались на эту волну над чудовищем и, наверное, сидят испуганные, настороже. Фигуры какие-то как будто застывшие.

А. Челышев:

- Когда покупки сделаны, самое время перейти к культурной программе. Музыки и танцев на ярмарке очень много. Наш корреспондент приобщилась к корякскому вокальному и танцевальному искусству.

- Корякский государственный ансамбль танца «Ангт», что в переводе означает «Праздник». Этот ансамбль основал народный артист России, лауреат премии правительства РФ «Душа России» Иосиф Жуков. В программе ансамбля будет представлена культура коренных народов Камчатки – коряков, ительменов, чукчей. В основном, конечно, это корякские танцы в постановке Иосифа Жукова. Я думаю, что москвичей ждет часовая программа, где будут представлены самые различные танцы, миниатюры, с бубном. Программа у нас идет в живом сопровождении.

- У нас напевы о счастливой жизни, как мы прожили, чем занимаемся. Это все в напевах. Напевы же есть разные, есть грустные, есть радостные. Это радостные напевы, в честь праздника. В это время у нас проводится праздник «Ололо». После охоты, после рыбалки проводится этот праздник. Там есть все напевы – радостные, праздничные.

А. Челышев:

- Итак, вы уже поняли, что до конца этой недели московский Новый Арбат – самая душевная улица России. Даже полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, отвечая на вопросы журналистов, первым делом отметил настроение, с которым жители Дальнего Востока представляют свой товар.

Ю. Трутнев:

- Настроение, с которым люди приехали, мне нравится. Мне кажется, что сохраняются все основные идеи, с которыми мы эту ярмарку организовываем. Во-первых, покормить москвичей экологически чистой дальневосточной рыбой, медом, чай здесь наливают. Это все здорово, потому что Дальний Восток это действительно такой источник экологически чистых продуктов. Немножко потерялись мы на Арбате, конечно, надо честно сказать. Потому что на Тверской все было в куче, и больше было движения, больше было настроения. Здесь разбросаны по большой территории. Вот я сейчас разговаривал с коллегами из мэрии, они говорят, что просто там реконструкция, и мы туда еще вернемся. Поэтому надеюсь, что вернемся, надеюсь, что снова будем на Тверской, будет больше настроения, больше драйва.

А. Челышев:

- Чем хороша выставка для москвичей и гостей столицы, понятно. Где и когда сможешь купить столько разных деликатесов и просто качественных продуктов по таким привлекательным ценам? Поэтому полпред гораздо подробнее рассказывал, чем выставка интересна самым дальневосточным производителям.

Ю. Трутнев:

- Во-первых, людям интересно приехать в Москву. Люди приезжают из разных территорий. Не у каждого есть возможность все бросить и прилететь в Москву, а здесь есть оказия такая. Кроме того, это какой-то сбыт для предприятий, это какая-то проба новой продукции. Сегодня было достаточно много новой продукции. Вы знаете, что мед Амурской области уже не первый раз у нас участвует в различных выставках, ярмарках, его пробовали Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин во Владивостоке. Мы стараемся рекламировать продукцию, потому что уверены в том, что она действительно замечательная. У нас уже почти 75 тысяч человек в стране получили 1 гектар. И многие используют 1 гектар ровно для того, чтобы создать пчеловодческое хозяйство, чтобы заниматься сельским хозяйством. Продукция приходит в том числе и на эту ярмарку.

А. Челышев:

- Отвечая на вопрос «Комсомольской правды» о том, как много производителей решили воспользоваться новыми механизмами поддержки бизнеса, созданными на Дальнем Востоке, Юрий Трутнев признался, что на старте большого дальневосточного проекта немногие верили в то, что интерес инвесторов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, будет таким высоким.

А. Трутнев:

- За то время, которое мы работаем (это 6 лет), вычтем год, который мы создавали законодательство, то есть реально работают механизмы в течение 5 лет, у нас сегодня реализуется более 2 тыс. проектов. Если называть точную цифру, то на сегодняшний день 2074. Мне кажется, что 2074 новых предприятий это совсем неплохо. Во всяком случае, я помню, когда-то, когда мы только-только начинали, только пробовали, один из наших гостей, житель Арабских Эмиратов, говорил о том, что в Дубае они создали особую экономическую зону, и у них вышла цифра 3 тыс. инвесторов. Я про себя думал: господи, 3 тысячи это так много, дай бог, нам хотя бы одну десятую от этого сделать. Но мы приблизимся. Сегодня я точно знаю, что у нас будет и 3 тысячи, и больше. Это же помощь людям – что-то создать, заработать.

А. Челышев:

- Выставка дальневосточных товаров на улице Новый Арбат в Москве будет работать до 8 декабря. Фестиваль «Дни Дальнего Востока» пройдет с 12 по 14 декабря.