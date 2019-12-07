7 декабря. День рождения Эрмитажа, нападение Японии на Перл-Харбор, премьера фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
7 декабря. День рождения Эрмитажа, нападение Японии на Перл-Харбор, премьера фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники»
7 декабря. В этот день в разные годы:
1764 год - день рождения Эрмитажа.
1941 год - Япония нападает на Перл-Харбор, США вступают в II мировую войну.
1972 год - премьера фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники».
1974 год - Карл Дуглас на вершине американского хит-парада с синглом Kung Fu Fighting.