2019-12-07T12:01:04+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

7 декабря. День рождения Эрмитажа, нападение Японии на Перл-Харбор, премьера фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

7 декабря. День рождения Эрмитажа, нападение Японии на Перл-Харбор, премьера фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники»

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7 декабря. В этот день в разные годы:

1764 год - день рождения Эрмитажа.

1941 год - Япония нападает на Перл-Харбор, США вступают в II мировую войну.

1972 год - премьера фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники».

1974 год - Карл Дуглас на вершине американского хит-парада с синглом Kung Fu Fighting.

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Был бы повод

Тема: 1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

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