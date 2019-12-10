СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-10T16:32:54+03:00

Как бизнес, начатый ради шутки, превратился в способ заработка 00:00 00:00

И. Измайлов:

- Завтра в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоится уже заключительный в этом году форум «Мой бизнес». Интересно, что отдельный вопрос в рамках вообще всей этой программы – это государственная поддержка женского предпринимательства в России. Оказывается, у нас до 90% социально ориентированного бизнеса и проектов в сфере развития образования детей, например, реализуется именно женщинами. И вот о бизнесе вообще и о женском, в частности, с Екатериной Постоевой, генеральным директором и сооснователем компании «Morojko» мы сегодня поговорим.

Е. Постоева:

- Здравствуйте.

И. Измайлов:

- Компания из Волгограда, насколько я понимаю, занимается производством мягкого мороженого, молочных коктейлей…

Е. Постоева:

- Здесь очень срабатывает материнский инстинкт – когда женщина уходит в декрет и, когда наступает момент разлуки с ребенком, ей хочется отдать свое чадо в какое-нибудь надежное, мирное и любящее место, которое не сильно будет отличаться от домашних условий. И часто женщины сталкиваются с проблемой, что не могут найти, по их мнению, достойное образовательное учреждение, где они были бы спокойны, поэтому сами начинают создавать подобную площадку. Да, это их предназначение, которое впоследствии становится бизнесом.

И. Измайлов:

- То есть, это не просто разговоры?

Е. Постоева:

- Я слышала неоднократно от очень успешных и таких результативных женщин, что, когда появляется ребенок, у них открывается какой-то новый творческий портал. И они говорят, что это невозможно описать, передать и, зачастую, у очень многих женщин стартапы происходят как раз во время их декретного отпуска.

И. Измайлов:

- А вы свой бизнес тоже…

Е. Постоева:

- Нет, у меня еще нет детей. Я свой бизнес начинала вообще ради шутки, которая переросла в серьезный бизнес. Я никогда в жизни не могла подумать, что как-то столкнусь с мороженым. Я по образованию психолог, я работала в сфере фэшн и видела себя, что когда-нибудь впоследствии у меня будет свой какой-нибудь уникальный магазин одежды.

И. Измайлов:

- А как началось непосредственно само предприятие? Вы где-то нашли денег, организовали юрлицо, какую-то линию небольшую построили, кто-то помог, сами?

Е. Постоева:

- Все мы делали сами. Я до сих пор еще никак не оформлю такую красивую легенду, потому что, по идее, надо, этот вопрос задают всегда… и каждый раз я думаю – попрошу команду сделать красивую историю… На самом деле, все очень просто. Я когда-то проходила тренинг личностного роста, на этом тренинге познакомилась со своим будущим супругом и одна из задач этого тренинга была – реализация социального проекта. Но было главное условие – что нельзя было вкладывать свои собственные денежные средства. Нужно было найти либо каких-то спонсоров со стороны, либо заработать деньги новым, необычным для себя способом. Я же благополучно работала и мой супруг так же. И настал день Х, когда нужно было принести деньги. И тут мы стали креативить… что же мы делать будем… и было одно большое мероприятие, на котором часть команды планировала в цыган одеться и ходить ручки золотить… я себя в этой роли никак не видела, мой супруг очень вкусно готовил молочные коктейли и я его попросила, чтобы он в рамках этого мероприятия их приготовил, а я их буду ходить и продавать. Сначала было жесткое сопротивление, потому что он инженер-технолог, он себя в этом точно никак не видел. Но, в общем, уговорила. Продали коктейли, собрали самое большое количество денег. С тех пор нас стали кликать молочниками. Потом нас пригласили принять участие на другом социальном проекте. Мы их тоже поддержали. И потом стали появляться люди, которые стали говорить, а почему вы не сделаете из этого какой-то бизнес? У вас классная энергетика, вы это красиво делаете… Я на тот момент работала, мой супруг тоже работал. И все, наверное, не случайно так сложилось, что на той работе, где я работала, руководитель принял решение закрыть свой проект и как бы у меня было много таких…

И. Измайлов:

- То есть, у вас так нерезко…

Е. Постоева:

- Абсолютно нерезко…

И. Измайлов:

- Тогда какие трудности стояли, получается, когда вы начали только заниматься этим и до того, как развились…

Е. Постоева:

- Думаю, самый большой страх – это незнание. Потому что я иду заниматься бизнесом… мне кажется, у любого предпринимателя на момент стартапа, если в семье нет предпринимателей, не у кого спросить… у меня был огромный страх от незнания, что делать, куда идти, с чего начинать… Стали появляться люди, которые стали помогать… как правильно открыть юридическое лицо, как зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Страх и барьер от того, что я дочка военного и как бы связи в административных ресурсах или в предпринимательской нише не было… то есть, ты начинаешь с нуля и на это ушло очень много времени… на набивание шишек… ну, нам еще учиться и учиться…

И. Измайлов:

- А сколько лет компании уже?

Е. Постоева:

- Седьмой год.

И. Измайлов:

- Это немало. А какая-то помощь от государства была?

Е. Постоева:

- Я получаю помощь. Потому что я и сама очень полезна для общества. Помимо того, что я предприниматель, я еще занимаюсь общественной деятельностью уже на протяжении четырех лет в Волгограде – развиваю площадку комитета по развитию женского предпринимательства. Эта площадка исключительно о женщинах, которые состоят в бизнесе или которые хотят заниматься бизнесом.

И. Измайлов:

- То есть, и вы опытом делитесь, и…

Е. Постоева:

- Это самый потрясающий нетворкинг… это площадка как раз для поддержки. И в сложные времена, и в хорошие времена. Мы часто с девчонками организовываем большие мероприятия, где как раз и знакомимся, и дружим с представителями органов власти. И я хочу сказать, что за семь лет все равно отношение поменялось к предпринимательству в целом, вы сами знаете, что сейчас… если у нас раньше в Волгограде форум был раз в месяц посвященный бизнесу, то сейчас каждый божий день практически форум на форуме. Это говорит о том, что само понятие предпринимательства популяризируется, проводится ряд конкурсов и передо мной стоит большая амбициозная задача – я хочу, чтобы у людей была возможность за доступную цену есть хороший, натуральный, полезный продукт, как это было раньше, во времена наших бабушек. И я эти площадки использую, я заявляю о своем проекте на региональном уровне, на федеральном уровне, вот получилось в этом году выиграть конкурс большой международной, Россия впервые взяла гран-при…

И. Измайлов:

- Вы как видите, куда меняется тот самый деловой климат? В какую сторону?

Е. Постоева:

- С точки зрения бизнеса, как бы в рамках СМИ, в информационном поле, к предпринимателю относятся теплее, лучше. Как к герою. Этот негатив уходит в сторону. Вот эти старые сложившиеся непонятные стереотипы с 90-х годов. Но что я замечаю? Популяризация идет, но, пока проводятся форумы, в других кабинетах вводятся законопроекты, которые бизнесу создают препятствия. То есть, здесь проходит активная пропаганда того, что начинайте заниматься бизнесом, и в то же время вводятся какие-то барьеры. Для меня это непонятная стратегия. То есть, если мы хотим, чтобы в бизнесе было больше людей – это же налоги, это вообще классная история – если у государства нет денег развить какую-то инфраструктуру, это с удовольствием сделает бизнес. Но ему нужно помогать. И я сейчас пока что для себя все равно вижу, что много сил и энергии затрачивается на создание хорошего имиджа предпринимателя, но в то же время было бы очень круто, если бы все-таки уходили барьеры реально.

И. Измайлов:

- А вы по своему опыту можете сказать, что женщины-предпринимательницы какой-то особый вклад вносят в развитие бизнеса в стране?

Е. Постоева:

- Конечно. Женщины совсем по-другому ведут бизнес. Я не могу сказать, что круче или хуже. Нет. Они более социально ответственны. Они более неравнодушные. У нас такой подход, что, если на сегодняшний день проект экономически невыгоден, мы не закроем его, мы будем бороться до последнего и зачастую это приносит очень хорошие результаты. Во время кризиса мы более гибки. Я считаю, что эту сферу нужно развивать. Уже очень много экономически развитых стран давным-давно поддерживают женское предпринимательство и я рада, что у нас сейчас об этом говорят в позитивном ключе и для этого много чего делается.

И. Измайлов:

- Спасибо, что пришли Екатериной Постоева, генеральный директор и сооснователь компании «Morojko».