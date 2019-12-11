Под Владивостоком из-за снегопада столкнулись почти 50 машин, россияне назвали справедливой зарплату выше 50 тысяч, 78-летний пенсионер спас больную жену во время пожара
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Под Владивостоком из-за снегопада столкнулись почти 50 машин, россияне назвали справедливой зарплату выше 50 тысяч, 78-летний пенсионер спас больную жену во время пожара
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