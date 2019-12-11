Никита Кричевский: Человеком года нужно было признать Владимира Путина, а не Грету Тунберг
Известный экономист - про введение пошлин на заказы из иностранных магазинов, поддержку семей с детьми и траты россиян
Никита Кричевский: Человеком года нужно было признать Владимира Путина, а не Грету Тунберг
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Мы по сокращению поголовья коров мировые чемпионы за последние годы.
Человек года не Грета Тунберг, а тот безымянный коллектив пиарщиков, которые стоят за этой девочкой
Человеком года нужно было признать Владимира Путина, а не Грету Тунберг