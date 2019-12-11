2019-12-11T20:34:42+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Человеком года нужно было признать Владимира Путина, а не Грету Тунберг

Никита Кричевский - с главными темами дня.Никита Кричевский - с главными темами дня.

Известный экономист - про введение пошлин на заказы из иностранных магазинов, поддержку семей с детьми и траты россиян

Никита Кричевский: Человеком года нужно было признать Владимира Путина, а не Грету Тунберг

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Мы по сокращению поголовья коров мировые чемпионы за последние годы.

Человек года не Грета Тунберг, а тот безымянный коллектив пиарщиков, которые стоят за этой девочкой

Человеком года нужно было признать Владимира Путина, а не Грету Тунберг

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