СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-11T20:34:42+03:00

Никита Кричевский: Человеком года нужно было признать Владимира Путина, а не Грету Тунберг 00:00 00:00

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Мы по сокращению поголовья коров мировые чемпионы за последние годы.

Человек года не Грета Тунберг, а тот безымянный коллектив пиарщиков, которые стоят за этой девочкой

Человеком года нужно было признать Владимира Путина, а не Грету Тунберг