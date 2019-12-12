2019-12-12T14:53:30+03:00
Гость в студии
Игорь ИЗМАЙЛОВ

С чего начинать бизнес и где искать помощь

Елена Преображенская, управляющая собственной компанией To be Bride.Елена Преображенская, управляющая собственной компанией To be Bride.

Управляющая собственной компанией To be Bride Елена Преображенская рассказывает, как решилась создать бизнес по производству и продаже свадебных и вечерних платьев, и на какие нюансы обращать внимание, когда начинаешь своё дело

С чего начинать бизнес и где искать помощь

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И. Измайлов:

- 11 декабря в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоялся заключительный в этом году форум «Мой бизнес». Когда мы говорим об этих форумах, о «Моем бизнесе», особое внимание уделяется вопросу государственной поддержки женского предпринимательства в России. Выяснилось, что женщин-предпринимателей совсем немало. С нами сегодня Елена Преображенская, управляющая собственной компанией To be Bride. Елена, приветствую вас.

Е. Преображенская:

- Добрый день.

И. Измайлов:

- Ваша компания занимается свадебными платьями, верно?

Е. Преображенская:

- Да, мы более 14 лет занимаемся производством и продажей свадебных и вечерних платьев.

И. Измайлов:

- От идеи до первого шага много времени прошло?

Е. Преображенская:

- Мало. Потому что я всегда говорю так – если эта идея твоя, то – ветер в спину, в общем-то.

И. Измайлов:

- Но вы давно мечтали или это спонтанно как-то?

Е. Преображенская:

- Вы знаете, я не вышла замуж в белом платье, поэтому, когда у женщины есть незавершенный гештальт, там такой вагон энергии… горы можно свернуть… и построить империю.

И. Измайлов:

- И вы решили, что не так, так эдак?

Е. Преображенская:

- Да.

И. Измайлов:

- А где взять деньги? Вроде есть идея… я вот посмотрел, у вас недалеко от центра Москвы крупные магазины… это все недешево… С чего начать?

Е. Преображенская:

- Самое главное для любого предпринимателя – это ответить на вопрос зачем и найти в себе внутренний ресурс открыть бизнес. Это внутренняя причина – для чего человек это делает. И когда есть ответ на этот вопрос, то внешние ресурсы, к коим относятся деньги, они находятся. Вдруг неожиданно понимаешь, что появляются какие-то знакомые, появляются друзья, появляется государственная поддержка – все, что угодно. Но в любом случае путеводная звезда – это точно не наличие ресурсов, это наличие идеи и наличие некоего мощного мотиватора реализовать это.

И. Измайлов:

- В вашем случае – для чего?

Е. Преображенская:

- Моя компания меняет жизнь женщины.

И. Измайлов:

- То есть, опять как бы вот на себе… вы говорите, что не вышли замуж в белом платье и вот как бы именно так…

Е. Преображенская:

- Именно так, да, что у меня никогда не было белого свадебного платья, я фактически одевала женщин в эти самые платья.

И. Измайлов:

- А вы с нуля запрыгнули в бизнес или пошли подучились чему-то…

Е. Преображенская:

- Я с нуля запускалась. Я физик по образованию. Фактически на тот момент – 14 лет назад – это сейчас очень много курсов, различных программ образовательных, а 14 лет назад такого не было.

И. Измайлов:

- А вы до этого по специальности работали?

Е. Преображенская:

- Физиком я не была никогда. Не работала ни дня.

И. Измайлов:

- За 14 лет как менялась страна вместе с вами? Как вы видите, государство поворачивается сейчас к бизнесменам? Проще стало, легче?

Е. Преображенская:

- Мне всегда кажется, что предприниматель – это человек, прежде всего причина, а человек – следствие. Поэтому я не знаю, может быть, я какой-то старой закалки, может быть, я не так нос по ветру держу и не очень отслеживаю, какие государственные программы сейчас есть, но на сегодняшний день, я считаю, что, если чего-то в моей жизни не хватает, то это прежде всего причина во мне. Конечно, если есть поддержка и самая главная, я считаю, задача государства – это все-таки создавать некий культ предпринимательства, чтобы молодые люди хотели стать предпринимателями. Это самая главная задача, наверное. Потому что сейчас, я знаю, проводились опросы молодых ребят, которые только заканчивают институт, многие хотят стать чиновниками или в Газпром пойти учиться. Вот это печальная ситуация. Потому что никто им не объяснил, что предпринимательство – это свобода реализации, свобода всего, что ты придумал, что ты создал – ты можешь тут же увидеть результаты своей работы, своей задумки. Поэтому как можно хотеть идти в чиновники, когда мир полон таких возможностей, мне сложно сказать. Но вполне возможно, что многие просто от незнания и от тех страхов, которые, бывает, даже и с телевидения несется о том, что это опасно, это налоговая, это угрозы какие-то дополнительные. Но мне бы хотелось, чтобы из каждого утюга у нас неслось, что это свобода.

И. Измайлов:

- Мне такая мысль пришла в голову – может, это от какого-то незнания? Потому что, когда мы слышим – о, это налоги, это документы… Это вообще как космос какой-то… ты вроде чего-то хочешь сделать, а – где регистрироваться, как платить налоги, ничего неизвестно. На ваш взгляд, как можно помочь людям, которые хотят что-то начать делать сами?

Е. Преображенская:

- Да, прежде всего, это просветительская работа, результатом которой и было желание людей пробовать. Потому что часто люди даже и не пробуют. Поэтому, мне кажется, что это главная задача государства – может быть, даже не совсем помогать и предлагать какие-то субсидии, потому что я всегда говорю: предприниматель на то и предприниматель, что он найдет решение. И как только он сам себе объяснит, зачем оно, сразу у него появится ответ и как он это сделает. Да, я с вами согласна, что этого очень не хватает – вообще повышения в обществе у нас статуса предпринимателя, потому что фактически предприниматель – это человек, который приходит в чистое поле, где еще ничего не было, где темно, страшно кому-то, и он таким прожектором все освещает и фактически там начинается жизнь. Появляются новые рабочие месте, начинают платиться новые налоги, появляется, прежде всего, добавленная стоимость. Потому что, если мы не будем производить ту самую добавленную стоимость, то, в принципе, мы будем никому не нужны.

И. Измайлов:

- Если мы вернемся в середину 2000-х, я помню эти времена и, наверное, вы согласитесь, на тот момент довольно развито было все, что связано со свадьбами. Фотографы, организаторы, наряды… Вы вошли в это русло, в этот бизнес, где фактически довольно все плотно и конкуренция высокая. У вас была уверенность, что вы прорветесь? Хочешь – наше платье покупай. У кого много денег – покупай платье за границей: в Европе, в Штатах… И тут вы заходите на этот рынок.

Е. Преображенская:

- Конечно, у меня была вера. И это одно из главных качеств успешного предпринимателя. Самое главное – это вера в себя. Потому что, если ты не веришь, то ты этим не занимаешься. Да, конечно, мы вышли на рынок и достаточно быстро заняли лидирующие позиции, в силу того, что у меня не было дизайнерского или какого-то творческого образования. Я зашла с понимаем, что такое система и построила системный бизнес.

И. Измайлов:

- То есть, вы не знали, как шить платья, как оно должно выглядеть?

Е. Преображенская:

- Я и сейчас не знаю, как шить платье. Более того, я даже не знаю, как зашнуровать платье, если нужно помочь клиенту одеться. Но это ничего ровным счетом не означает.

И. Измайлов:

- Тогда интересно, как подобрать персонал? Вам нужен человек, который будет делать точно качественно, а вы не разбираетесь, как шнуруется, как нитка идет и т.д. Как понять, что перед вами хороший специалист?

Е. Преображенская:

- Так в этом и заключается моя задача, как предпринимателя, найти людей с той компетенцией, которой у меня нет. И увлечь их своей идеей и повести за собой. И создать команду.

И. Измайлов:

- Какие-то самые большие препоны, с которыми вы сталкивались? С чем предприниматель сегодня сталкивается в России?

Е. Преображенская:

- Я считаю, что на сегодняшний день это, наверное, кризис, скорее всего, смыслов. То есть, я по-прежнему утверждаю, что все трудности у нас в головах и никакие это не внешние факторы, никакие не кризисы, не курсы доллара, ни уж тем более какие-то санкции. Это фактически наши внутренние кризисы. Такой у нас переломный момент, когда вчерашние бизнес-модели работали, а сегодня они вдруг перестали работать, и сейчас для нас это такой вызов – доказать, что ты предприниматель, и снова пересобрать бизнес-модели в рамках новых реалий.

И. Измайлов:

- И пару слов про женское предпринимательство. Как-то можно это отдельно выделить? Или неважно – женщина, мужчина – проблемы и какие-то бонусы на выходе одинаково падают?

Е. Преображенская:

- Нет, женское предпринимательство – это другое предпринимательство. Это, прежде всего, про энергии. Это про эмоции, это про интуицию, это про ощущения, которые мужчина и знать-то не знает о них. Женщина, если у нее есть четкое причина, она такой замес может завернуть. Женская энергия – это как мирный атом. Если она правильно себя понимает, осознает, правильно себя распаковывает, то она может дать тепло, обогреть - микрорайоны, районы, города, страны. Если же нет, то это как техногенная катастрофа.

И. Измайлов:

- То есть, иногда надо не дать надеть платье и тогда, возможно, ты получишь что-то…

Е. Преображенская:

- Вполне возможно, что многое делается в этой жизни не благодаря, а вопреки.

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