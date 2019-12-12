СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-12T14:53:30+03:00

С чего начинать бизнес и где искать помощь 00:00 00:00

И. Измайлов:

- 11 декабря в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоялся заключительный в этом году форум «Мой бизнес». Когда мы говорим об этих форумах, о «Моем бизнесе», особое внимание уделяется вопросу государственной поддержки женского предпринимательства в России. Выяснилось, что женщин-предпринимателей совсем немало. С нами сегодня Елена Преображенская, управляющая собственной компанией To be Bride. Елена, приветствую вас.

Е. Преображенская:

- Добрый день.

И. Измайлов:

- Ваша компания занимается свадебными платьями, верно?

Е. Преображенская:

- Да, мы более 14 лет занимаемся производством и продажей свадебных и вечерних платьев.

И. Измайлов:

- От идеи до первого шага много времени прошло?

Е. Преображенская:

- Мало. Потому что я всегда говорю так – если эта идея твоя, то – ветер в спину, в общем-то.

И. Измайлов:

- Но вы давно мечтали или это спонтанно как-то?

Е. Преображенская:

- Вы знаете, я не вышла замуж в белом платье, поэтому, когда у женщины есть незавершенный гештальт, там такой вагон энергии… горы можно свернуть… и построить империю.

И. Измайлов:

- И вы решили, что не так, так эдак?

Е. Преображенская:

- Да.

И. Измайлов:

- А где взять деньги? Вроде есть идея… я вот посмотрел, у вас недалеко от центра Москвы крупные магазины… это все недешево… С чего начать?

Е. Преображенская:

- Самое главное для любого предпринимателя – это ответить на вопрос зачем и найти в себе внутренний ресурс открыть бизнес. Это внутренняя причина – для чего человек это делает. И когда есть ответ на этот вопрос, то внешние ресурсы, к коим относятся деньги, они находятся. Вдруг неожиданно понимаешь, что появляются какие-то знакомые, появляются друзья, появляется государственная поддержка – все, что угодно. Но в любом случае путеводная звезда – это точно не наличие ресурсов, это наличие идеи и наличие некоего мощного мотиватора реализовать это.

И. Измайлов:

- В вашем случае – для чего?

Е. Преображенская:

- Моя компания меняет жизнь женщины.

И. Измайлов:

- То есть, опять как бы вот на себе… вы говорите, что не вышли замуж в белом платье и вот как бы именно так…

Е. Преображенская:

- Именно так, да, что у меня никогда не было белого свадебного платья, я фактически одевала женщин в эти самые платья.

И. Измайлов:

- А вы с нуля запрыгнули в бизнес или пошли подучились чему-то…

Е. Преображенская:

- Я с нуля запускалась. Я физик по образованию. Фактически на тот момент – 14 лет назад – это сейчас очень много курсов, различных программ образовательных, а 14 лет назад такого не было.

И. Измайлов:

- А вы до этого по специальности работали?

Е. Преображенская:

- Физиком я не была никогда. Не работала ни дня.

И. Измайлов:

- За 14 лет как менялась страна вместе с вами? Как вы видите, государство поворачивается сейчас к бизнесменам? Проще стало, легче?

Е. Преображенская:

- Мне всегда кажется, что предприниматель – это человек, прежде всего причина, а человек – следствие. Поэтому я не знаю, может быть, я какой-то старой закалки, может быть, я не так нос по ветру держу и не очень отслеживаю, какие государственные программы сейчас есть, но на сегодняшний день, я считаю, что, если чего-то в моей жизни не хватает, то это прежде всего причина во мне. Конечно, если есть поддержка и самая главная, я считаю, задача государства – это все-таки создавать некий культ предпринимательства, чтобы молодые люди хотели стать предпринимателями. Это самая главная задача, наверное. Потому что сейчас, я знаю, проводились опросы молодых ребят, которые только заканчивают институт, многие хотят стать чиновниками или в Газпром пойти учиться. Вот это печальная ситуация. Потому что никто им не объяснил, что предпринимательство – это свобода реализации, свобода всего, что ты придумал, что ты создал – ты можешь тут же увидеть результаты своей работы, своей задумки. Поэтому как можно хотеть идти в чиновники, когда мир полон таких возможностей, мне сложно сказать. Но вполне возможно, что многие просто от незнания и от тех страхов, которые, бывает, даже и с телевидения несется о том, что это опасно, это налоговая, это угрозы какие-то дополнительные. Но мне бы хотелось, чтобы из каждого утюга у нас неслось, что это свобода.

И. Измайлов:

- Мне такая мысль пришла в голову – может, это от какого-то незнания? Потому что, когда мы слышим – о, это налоги, это документы… Это вообще как космос какой-то… ты вроде чего-то хочешь сделать, а – где регистрироваться, как платить налоги, ничего неизвестно. На ваш взгляд, как можно помочь людям, которые хотят что-то начать делать сами?

Е. Преображенская:

- Да, прежде всего, это просветительская работа, результатом которой и было желание людей пробовать. Потому что часто люди даже и не пробуют. Поэтому, мне кажется, что это главная задача государства – может быть, даже не совсем помогать и предлагать какие-то субсидии, потому что я всегда говорю: предприниматель на то и предприниматель, что он найдет решение. И как только он сам себе объяснит, зачем оно, сразу у него появится ответ и как он это сделает. Да, я с вами согласна, что этого очень не хватает – вообще повышения в обществе у нас статуса предпринимателя, потому что фактически предприниматель – это человек, который приходит в чистое поле, где еще ничего не было, где темно, страшно кому-то, и он таким прожектором все освещает и фактически там начинается жизнь. Появляются новые рабочие месте, начинают платиться новые налоги, появляется, прежде всего, добавленная стоимость. Потому что, если мы не будем производить ту самую добавленную стоимость, то, в принципе, мы будем никому не нужны.

И. Измайлов:

- Если мы вернемся в середину 2000-х, я помню эти времена и, наверное, вы согласитесь, на тот момент довольно развито было все, что связано со свадьбами. Фотографы, организаторы, наряды… Вы вошли в это русло, в этот бизнес, где фактически довольно все плотно и конкуренция высокая. У вас была уверенность, что вы прорветесь? Хочешь – наше платье покупай. У кого много денег – покупай платье за границей: в Европе, в Штатах… И тут вы заходите на этот рынок.

Е. Преображенская:

- Конечно, у меня была вера. И это одно из главных качеств успешного предпринимателя. Самое главное – это вера в себя. Потому что, если ты не веришь, то ты этим не занимаешься. Да, конечно, мы вышли на рынок и достаточно быстро заняли лидирующие позиции, в силу того, что у меня не было дизайнерского или какого-то творческого образования. Я зашла с понимаем, что такое система и построила системный бизнес.

И. Измайлов:

- То есть, вы не знали, как шить платья, как оно должно выглядеть?

Е. Преображенская:

- Я и сейчас не знаю, как шить платье. Более того, я даже не знаю, как зашнуровать платье, если нужно помочь клиенту одеться. Но это ничего ровным счетом не означает.

И. Измайлов:

- Тогда интересно, как подобрать персонал? Вам нужен человек, который будет делать точно качественно, а вы не разбираетесь, как шнуруется, как нитка идет и т.д. Как понять, что перед вами хороший специалист?

Е. Преображенская:

- Так в этом и заключается моя задача, как предпринимателя, найти людей с той компетенцией, которой у меня нет. И увлечь их своей идеей и повести за собой. И создать команду.

И. Измайлов:

- Какие-то самые большие препоны, с которыми вы сталкивались? С чем предприниматель сегодня сталкивается в России?

Е. Преображенская:

- Я считаю, что на сегодняшний день это, наверное, кризис, скорее всего, смыслов. То есть, я по-прежнему утверждаю, что все трудности у нас в головах и никакие это не внешние факторы, никакие не кризисы, не курсы доллара, ни уж тем более какие-то санкции. Это фактически наши внутренние кризисы. Такой у нас переломный момент, когда вчерашние бизнес-модели работали, а сегодня они вдруг перестали работать, и сейчас для нас это такой вызов – доказать, что ты предприниматель, и снова пересобрать бизнес-модели в рамках новых реалий.

И. Измайлов:

- И пару слов про женское предпринимательство. Как-то можно это отдельно выделить? Или неважно – женщина, мужчина – проблемы и какие-то бонусы на выходе одинаково падают?

Е. Преображенская:

- Нет, женское предпринимательство – это другое предпринимательство. Это, прежде всего, про энергии. Это про эмоции, это про интуицию, это про ощущения, которые мужчина и знать-то не знает о них. Женщина, если у нее есть четкое причина, она такой замес может завернуть. Женская энергия – это как мирный атом. Если она правильно себя понимает, осознает, правильно себя распаковывает, то она может дать тепло, обогреть - микрорайоны, районы, города, страны. Если же нет, то это как техногенная катастрофа.

И. Измайлов:

- То есть, иногда надо не дать надеть платье и тогда, возможно, ты получишь что-то…

Е. Преображенская:

- Вполне возможно, что многое делается в этой жизни не благодаря, а вопреки.