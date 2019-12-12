Владельцы «Зимней вишни» выплатят семьям погибших при пожаре почти 120 миллионов рублей, в СовФеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбление граждан, расходы россиян на празднование Нового года вырастут до рекорда
Елена Афонина - с главными темами дня
Владельцы «Зимней вишни» выплатят семьям погибших при пожаре почти 120 миллионов рублей, в СовФеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбление граждан, расходы россиян на празднование Нового года вырастут до рекорда
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