2019-12-12T19:08:03+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Владельцы «Зимней вишни» выплатят семьям погибших при пожаре почти 120 миллионов рублей, в СовФеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбление граждан, расходы россиян на празднование Нового года вырастут до рекорда

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

Владельцы «Зимней вишни» выплатят семьям погибших при пожаре почти 120 миллионов рублей, в СовФеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбление граждан, расходы россиян на празднование Нового года вырастут до рекорда

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