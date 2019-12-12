СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-12T19:38:27+03:00

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Свои заявки на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего» оставили уже порядка 11 тысяч человек 00:00 00:00

Регистрация на профессиональный конкурс «Учитель будущего» продолжается. Свои заявки оставили уже порядка 11-ти тысяч человек.

«Учитель будущего» - это новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Стать участниками федерального конкурса могут учителя школ, лицеев, гимназий, и педагоги воспитательных служб - без ограничений по возрасту и стажу.

Руководитель проекта Андрей Богданцев делится: за последние несколько дней регистрации произошли важные изменения. Помимо активного роста числа участников, также изменились регионы-лидеры, - рассказывает Богданцев.

- На первое место вышел Санкт-Петербург. На втором месте Кемеровская область. На третьем месте Чеченская республика. Самый молодой учитель – из Нижнего Новгорода, девушке 18 лет, которая принимает участие в нашем конкурсе. И самый опытный учитель из деревни Голубцкое Курской области в возрасте 71 год. Мы рассчитываем на то, что число участников увеличится. Потому что мы даже сейчас наблюдаем статистику такого ежедневного прироста количества участников. Буквально вчера у нас было 8 тысяч участников, сейчас уже порядка 11 тысяч. В целом она проходит достаточно динамично. У нас, действительно, можно наблюдать такое даже соревнование между регионами-лидерами. Санкт-Петербург первым регионом стал, который преодолел барьер в тысячу участников. Для нас это очень такой положительный отклик. Значит, конкурс востребован. Второй момент – то, что разновозрастная аудитория. У нас порядка 30 % участников в возрасте до 35 лет. До окончания конкурса еще порядка 20 дней, до 31 декабря мы ждем всех желающих принять участие в конкурсе. Думаем, что эта цифра значительно увеличится. И мы никого не ограничиваем, у нас нет верхней рамки по количеству участников в конкурсе.

Главная особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» - работа в команде. Свое общеобразовательное учреждение смогут представлять три педагога. Они должны не просто пройти все этапы конкурса, а это - регистрация и заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал, - но также и продемонстрировать инновационные подходы обучения. Лучшие практики, в дальнейшем, будут внедрены во все российские школы.

6 декабря в Санкт-Петербурге руководитель проекта Андрей Богданцев провел большое совещание с участием руководителей всех общеобразовательных учреждений города на котором состоялась презентация профессионального конкурса «Учитель будущего». Аналогичные презентации прошли в Иваново, Владивостоке, Грозном, Томске. На очереди еще несколько городов, - рассказал Богданцев.

- У нас запланирована большая презентация конкурса в рамках совещания председателей региональных отделений Российского движения школьников, которое пройдет 13 декабря в Москве. И 15 декабря презентация конкурса пройдет для участников большого семинара, который проводится в городе Саранске. На «Территории смыслов», когда мы общались с молодыми педагогами и проговаривали вопрос мотиваций к участию в конкурсе, наиболее популярным ответом стала возможность заграничной поездки в страны, которые являются лидерами в системе образования, мировыми лидерами. И организаторами было принято решение, что одним из главных призов, которые получит команда-победитель, станет заграничная поездка с целью обмена опытом. Мы определили несколько стран, в которые эта поездка возможна. И среди участников очных мероприятий, для тех, кто уже дойдет до очных полуфиналов, мы проведем дополнительный опрос для того, чтобы определить именно ту страну, которая будет для них наиболее интересной.

Чтобы стать участником профессионального конкурса «Учитель будущего», нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте Teachеr.rsv.ru. Прием заявок продолжится до 31 декабря.