Евросоюз опять продлил антироссийские санкции, «Адмирал Кузнецов» загорелся из-за попадания искр сварки на мусор, российские моряки открыли 4 новых острова
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Евросоюз опять продлил антироссийские санкции, «Адмирал Кузнецов» загорелся из-за попадания искр сварки на мусор, российские моряки открыли 4 новых острова
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