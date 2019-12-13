2019-12-13T20:34:10+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: В Лужкове подкупала необыкновенная основательность. Он всегда стремился сам докопаться до сути любого значимого вопроса

Экономист Михаил Делягин рассказывает о том, как Лужков управлял городским хозяйством столицыЭкономист Михаил Делягин рассказывает о том, как Лужков управлял городским хозяйством столицы

Известный экономист рассказывает реальные истории о том, как Лужков управлял хозяйством столицы

Михаил Делягин: В Лужкове подкупала необыкновенная основательность. Он всегда стремился сам докопаться до сути любого значимого вопроса

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18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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