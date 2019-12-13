Михаил Делягин: В Лужкове подкупала необыкновенная основательность. Он всегда стремился сам докопаться до сути любого значимого вопроса
Экономист Михаил Делягин рассказывает о том, как Лужков управлял городским хозяйством столицы
Известный экономист рассказывает реальные истории о том, как Лужков управлял хозяйством столицы
Михаил Делягин: В Лужкове подкупала необыкновенная основательность. Он всегда стремился сам докопаться до сути любого значимого вопроса
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!