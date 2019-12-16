16 декабря. Открытие Дома моды Кристиана Диора, публикация красной книжечки цитат Мао Цзэдуна, митинги протестов в Казахской ССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 декабря. Открытие Дома моды Кристиана Диора, публикация красной книжечки цитат Мао Цзэдуна, митинги протестов в Казахской ССР
16 декабря. В этот день в разные годы:
1946 год - Кристиан Диор открывает свой Дом моды.
1966 год - публикация сборника цитат Мао Цзэдуна в красной обложке.
1986 год - митинги протестов в Казахской ССР.