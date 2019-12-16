2019-12-15T22:56:32+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 декабря. Открытие Дома моды Кристиана Диора, публикация красной книжечки цитат Мао Цзэдуна, митинги протестов в Казахской ССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 декабря. Открытие Дома моды Кристиана Диора, публикация красной книжечки цитат Мао Цзэдуна, митинги протестов в Казахской ССР

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16 декабря. В этот день в разные годы:

1946 год - Кристиан Диор открывает свой Дом моды.

1966 год - публикация сборника цитат Мао Цзэдуна в красной обложке.

1986 год - митинги протестов в Казахской ССР.

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