Максим Шевченко: Шутки от депутатов про вазелин - это грубое заискивание перед народом. Это похабщина! Это достало!
Валентин Алфимов и Максим Шевченко обсуждают, допустимы ли шутки за гранью из уст власти, стихли ли в России протестные настроения и почему мусорная реформа проваливается
Максим Шевченко: Шутки от депутатов про вазелин - это грубое заискивание перед народом. Это похабщина! Это достало!
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