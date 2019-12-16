2019-12-16T14:30:09+03:00
Доживём до понедельника
Валентин АЛФИМОВМаксим ШЕВЧЕНКО

В Евросоюзе выпустили рейтинг фобий российской власти. Чем ответим Европе?

Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают главные темы дня.Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают главные темы дня.

Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают, чего боится и чего должна бояться российская власть, зачем Европарламент приравнял СССР к Третьему Рейху и нужно ли взрослым верить в Деда Мороза

В Евросоюзе выпустили рейтинг фобий российской власти. Чем ответим Европе?

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