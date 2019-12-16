В Евросоюзе выпустили рейтинг фобий российской власти. Чем ответим Европе?
Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают, чего боится и чего должна бояться российская власть, зачем Европарламент приравнял СССР к Третьему Рейху и нужно ли взрослым верить в Деда Мороза
В Евросоюзе выпустили рейтинг фобий российской власти. Чем ответим Европе?
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